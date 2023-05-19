Genç GİKAD kuruldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Genç GİKAD kuruldu

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Genç GİKAD

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda “Gençlere Uçmaları için Kanatlar, Kök Salmaları için Sebepler Veriyoruz” sloganı ile Genç GİKAD’ın kurulduğunu duyurdu.

GİKAD’dan yapılan açıklamada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk şükran ve minnetle anılırken, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.


Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde yer alan “Ey Türk gençliği, birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” sözlerine yer verilen açıklamada, “Kıbrıs Türk kadınının, tüm ekonomik faaliyetler, bilim, siyaset, sanat ve sporda yön verici olmaları dolayısı ile toplumumuzun kalkınması için canla başla çalışan Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’nin de ilelebet var olabilmesi, genç nesillerin elindedir. İşte bu amaçla, bu anlamlı günde 19 Mayıs’ta Genç GİKAD ‘Gençlere Uçmaları için Kanatlar, Kök Salmaları için Sebepler Veriyoruz’ sloganı ile kurulmuştur” denildi.

Açıklamada, GİKAD üyelerinin bu oluşumda, tecrübeleri ile genç kızların geleceğinin şekillenmesine mentörlük yapacağı, projelerinde gençler ile çalışarak onların GİKAD’ın vizyon, misyon ve hedefleri doğrultusunda takım ruhu ile yetişmelerini sağlayacağı belirtildi.

“GİKAD gençlerimize, gençlerimiz de GİKAD’a sahip çıkacaktır” ifasine yer verilen açıklamada, Genç GİKAD’ın ülkeye hayırlı olması temenni edildi.

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Tags:Genç GİKADGİKAD
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