Korhan’la eğlendiler

Girne’nin gözde mekânlarından Merit Park Letafet Lounge Bar’da Cuma gecelerinin aranan ve sevilen sanatçısı Korhan Saygıner, Girne gecelerine hareket katmaya devam ediyor.

Uzun zamandır vokalistliğini yapan Nejla Aykılıç’ın geceye yaptığı duygusal başlangıç ardından, Korhan Saygıner tüm coşkusuyla sahnedeki yerini aldı. Korhan, kendisinin ve sevenlerinin birleşen güzel enerjisiyle Letafet Lounge Bar’da unutulmaz bir Cuma gecesi yaşattı.

Letafet Lounge konukları arasında, Türkiye’de dizi ve filmlerin aranan isimlerinden olan Türk yazar, senarist, yönetmen ve sunucu Gani Müjde’de vardı.

Aralarında doğum günü olan izleyicilerinin doğum günülerini kutlayıp onlara güzel dileklerini dilemeyi de ihmal etmeyen Saygıner, sevenlerini çok mutlu etti.

Hazırladığı başarılı repertuvarında bu kez Türkçe ağırlıklı parçalara yer veren Korhan, dinleyenlerine müzik ziyafeti verdi. Letafet Lounge Bar’ın konukları Korhan Saygıner’e konser boyunca eşlik edip tüm gece dans etti.