Doğum gününü arkadaşlarıyla kutladı

Öğrenim gördüğü yıllarda ülkemizde modellik yapan Hadiza Zakari kendi ülkesine geri dönmüştü.

Fırsat buldukça adamıza gelen Hadiza geçtiğimiz Perşembe akşamı arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı. Mağusa’da hizmet veren Caesar Resort Caleo Restaurant’ta yapılan etkinlik görülmeye değerdi. Havai Fişek gösterileri, piyano dinletisi ve dj performansı eşliğinde gerçekleşen partide arkadaşları da Hadiza’yı yalnız bırakmadı. Bizde Havadis Gazetesi olarak yeni yaşında Hadiza’ya mutluluklar diliyoruz.