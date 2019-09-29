Meritta, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel‘i ağırladı

Merit International Hotels bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merit Merkezi; yaralı deniz kaplumbağalarını tedavi ve rehabilite edebilmek amacı ile 1 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyor.

Merkez, bakıma muhtaç deniz kaplumbağalarının hayatlarını kurtarmak, doğaları hakkında toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak adına birçok sosyal sorumluluk projesinde de adını geçiriyor.

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel‘i ağırladılar

Birçok ünlü ismin ziyaret etmekten keyif aldığı merkez, bu kez de Türkiye’nin ünlü sanatçısı Murat Dalkılıç ve Türkiye’nin başarılı oyuncusu Hande Erçel‘i ağırladı. Merkezde tedavi altında bulunan deniz kaplumbağalarını görme şansı yakalayan ünlü isimler, bu derece anlamlı ve doğayı sahiplenici bir projeyi gerçek kılan Merit ailesini ve en başta proje mimarı Hande Tibuk ve ekibini gönülden tebrik etti. 5 yaşındaki minik deniz kaplumbağalarını önceki gün Merit Crystal Cove Hotel ve Merit Royal Hotel Ortak plajından törenle deniz bıraktı.

Hande Tibuk: Doğa bir bütündür

Net Holding Murahhas Üyesi, Rehabilitasyon Merkezinin kurucusu Hande Tibuk “Bu plastik atıklar, merkezimize tedaviye gelen kaplumbağalarımızla gerçekle yüzleştiğimiz neticelerdir. Doğa bir bütündür ve bizlerde bu bütünün parçası olarak, kirliliğin hızla arttığı deniz ekosisteminden etkilenmekteyiz. Bu nedenle deniz kirliliği konusunda tüm deniz canlılarımız ve insanlık adına, atıklarımız son derece önem taşımaktadır” dedi.