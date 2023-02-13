Nothernland Direktörü Koral Bozkurt, “Mağusa’ya ait bir üniversitede rektör olmasının anlamı yoktur” dedi.

Koral Bozkurt yazılı açıklamasında “DAÜ Mağusa’nındır. Mağusa DAÜ’nün değil. Bizim 35 canımız giderken, buna kayıtsız kalan bir rektör orada oturmamalı. Artık o koltukta oturmasını içimize sindirmeyiz.DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, böylesi bir dönemde oradaki Mağusalıların feryatlarına ve isteklerine kayıtsız kalmıştır. Bu dönemde Mağusalının yanında olmayanın, Mağusa’ya ait bir üniversitede rektör olmasının anlamı yoktur.” ifadelerini kullandı. Açıklama şöyle:

Sevdiğim üç arkadaşım ve aileleri İSİAS Otel enkazında orada olduğu için, gidebildiğim en kısa sürede Adıyaman’da oldum.

İlk anda canlarımız için yoğun bir mücadele verdik. Günler geçtikçe, çocuklarımızı sıra sıra enkaz altından çıkardık.

Bir yandan çocuklarımızı enkazdan çıkarırken, diğer yandan da yapısal anlamda bir çok sorunu olan bina için rapor alma yollarını denedik. Kişisel tecrübelerim de binanın ne kadar kötü durumda olduğunu anlamam için yeterli.

Türkiye’de işbirliği içerisinde olduğum mühendis ofisleri ile hemen temasa geçtim. Bana, bilirkişi raporunu alamayacağım, izin için Bakanlığa başvurulması gerektiği söylendi. Böyle bir dönemde de izin alamayacağımı vurguladılar.

Bunun üzerine, hemen KTMMOB Başkanı Tunç Adanır ve DAÜ Rektör Yardımcısı Deniz İşçioğlu’na ulaştık.

Amacımız, iki farklı güvenilir kuruluştan bilir kişi raporu alıp, günü geldiğinde yaşananların hesabını sormak, ailelerimizin hesap sorulması talebini yerine getirmek iki farklı güvenilir kuruluştan bilirkişi raporu almaktı.

KTMMOB, kendi çabası ile, Adıyaman’a geldi, testler için gerekli numuneleri alarak, adaya döndü.

DAÜ ise bizzat rektör kararı ile bizlere “resmi yolları” gerekçe gösterdi, gelmedi.

Orada Mağusa’nın 35 canı yok olurken, DAÜ buna nasıl duyarsız kalır?

DAÜ Mağusa’nındır. Mağusa DAÜ’nün değil. Bizim 35 canımız giderken, buna kayıtsız kalan bir rektör orada oturmamalı. Artık o koltukta oturmasını içimize sindirmeyiz.

DAÜ Rektörü Aykut Hocanın, böylesi bir dönemde oradaki Mağusalıların feryatlarına ve isteklerine kayıtsız kalmıştır.

Bu dönemde Mağusalının yanında olmayanın, Mağusa’ya ait bir üniversitede rektör olmasının anlamı yoktur.