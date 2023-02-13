Kullanıcılar arkadaşlık uygulamalarını nasıl seçiyor?

Görünüşe göre modern teknolojiler hayatımızı önemli ölçüde hızlandırıyor. Ve öyle görünüyor ki, her şeyden çok daha fazlasını yapmalı, kişisel yaşam ve hoş bir eğlence için daha fazla zaman bırakmalıyız. Ancak bazı nedenlerden dolayı durum tam tersine dönüyor. Ortalama bir insan zaten günde 24 saatten yoksundur ve birçoğu memnuniyetle 2-3 saat daha eklemek ister. Ne yazık ki bu mümkün değil. Ancak kendi zamanınızı daha akıllıca yönetmeyi öğrenmek oldukça gerçektir.

Tahmin edebileceğiniz gibi, arkadaşlık uygulamaları hakkında konuşacağız. Daha spesifik olarak, insanların genellikle bu tür platformları nasıl seçtikleri, neye odaklandıkları ve belirli bir hizmetin kalitesini nasıl değerlendirdiklerinden bahsedeceğiz. Gerçekten de bugün dünyada sekiz binden fazla arkadaşlık sitesi ve uygulaması mevcuttur. Ve kendi zamanınızdan tasarruf etmek ve istediğinizi elde etmek için doğru platformu seçmek kolay bir iş değildir.

Tüm benzerliklerine rağmen arkadaşlık uygulamaları neden bu kadar farklı?

Akıllı telefonunuzdaki uygulama mağazasını açın, “Arkadaşlık” araması yapın ve sonuçlara bakın. Söyleyin, aralarında önemli bir fark görüyor musunuz? Muhtemelen hayır! Arayüz ve işlevler benzer veya hatta aynıdır, ücretsiz ve ücretli işlevsellik de hemen hemen aynıdır. Dolayısıyla çeşitliliğe rağmen değerli bir şey seçmenin çok ama çok zor olabileceği ortaya çıkıyor.

Nasıl hareket etmeli?

Öğrenmeniz gereken ilk şey, bir arkadaşlık uygulamasının popülerliğinin henüz kalitesinin ve etkinliğinin garantisi olmadığıdır. Örnek için uzağa gitmenize gerek yok. Dünyanın en popüler arkadaşlık uygulamalarından biri olan Tinder’a bakın. Ancak bu gerçek,Tinder’ı gelecek vaat eden kişiler bulmak için etkili kılar mı? Pek sayılmaz! Birçok kişi Tinder’ı tek gecelik arkadaşlık uygulaması olarak adlandırıyor. Ve buna itiraz etmek gerçekten zor. Sonuçta, sitenin popülaritesindeki artış, 2014 yılında Soçi’de düzenlenen Kış Olimpiyat Oyunları sırasında, Olimpiyat katılımcıları ve izleyicilerinin uygulamayı coğrafi konum referansıyla “hızlı” arkadaşlık için kullandıkları dönemde meydana geldi. Olimpiyatlar çoktan geride kaldı ancak Tinder’ın zorunluluk içermeyen bir arkadaşlık hizmeti olduğu algısı ortadan kalkmadı. Yine de burada hayatınızın aşkını ve mutluluğunuzu bulabileceğinizi inkar etmiyoruz.

Burada, popüler arkadaşlık uygulamalarını seçmenin prensipte çok iyi bir fikir olmadığı izlenimini edinebilirsiniz. Ve daha az bilinen, daha ziyade niş siteleri kullanmak daha iyidir. Bu kısmen doğru ama tam olarak değil. Popüler arkadaşlık hizmetleri de kitlelerini bulur ve çok etkili olabilir:

Bumble — kızların her zaman ilk hamleyi yaptığı bir arkadaşlık. Onlar için bu, aşırı erkek ilgisinden ve baskısından kurtulmak için harika bir fırsat. Kesinlikle birçokları için belirleyici olan önemli bir özellik.

— kızların her zaman ilk hamleyi yaptığı bir arkadaşlık. Onlar için bu, aşırı erkek ilgisinden ve baskısından kurtulmak için harika bir fırsat. Kesinlikle birçokları için belirleyici olan önemli bir özellik. Badoo — sadece bir arkadaşlık platformu değil, arkadaşlığa vurgu yapan bütün bir sosyal ağ. Badoo’nun ana özelliği, kayıt olurken kullanıcının hedefini belirtmesi gerektiğidir: bir eş bulmak, yeni arkadaşlar edinmek veya sadece sohbet etmek. Bu, sizin ne istediğini ve iletişim kurduğunuz kişilerin ne istediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olduğu için çok kullanışlıdır.

— sadece bir arkadaşlık platformu değil, arkadaşlığa vurgu yapan bütün bir sosyal ağ. Badoo’nun ana özelliği, kayıt olurken kullanıcının hedefini belirtmesi gerektiğidir: bir eş bulmak, yeni arkadaşlar edinmek veya sadece sohbet etmek. Bu, sizin ne istediğini ve iletişim kurduğunuz kişilerin ne istediğini daha iyi anlamanıza yardımcı olduğu için çok kullanışlıdır. Mamba — kullanıcının bakış açısından, benzerlerinden çok farklı olmayan bir başka popüler arkadaşlık hizmeti. Ancak diğer sitelerin sahipleri açısından daha ilginç görünüyorlar. Her şey, aslında herhangi bir site sahibinin programın ortağı olmak ve para kazanmak için bir “Arkadaşlık” bölümü oluşturmasına olanak tanıyan hazır bir sistem olan Mamba ortaklık ağı ile alakalı.

Tüm bu arkadaşlık hizmetleri dünyanın birçok ülkesinde son derece popülerdir. Ancak, daha önce de anladığımız gibi, popülerlik başarılı bir arkadaşlığın garantisi değildir. Bazen bir sonuca ulaşmak için önceliklerinizi yeniden gözden geçirmeniz ve sınırların dışında hareket etmeniz gerekir. İnanın, binlerce insan sadece bir arkadaşlık sitesine kayıt olmak yerine, mükemmel eşleşmeyi bulmalarına yardımcı olması için evlilik ajanslarına başvurmuyor.

Ancak elbette sizi bir evlilik ajansına gitmeye teşvik etmeyeceğiz. İlk olarak, hizmetleri oldukça pahalı olabilir. İkincisi, bu arkadaşlık formatı kesinlikle herkes için uygun değildir. Başka birinin sizin için mükemmel eşleşmeyi seçmesini istemezsiniz, değil mi?

Klasik web arkadaşlığını bir alternatif lehine terk ederek yaklaşımı tamamen değiştirmeye çalışın — rastgele bir görüntülü sohbet. Sonuçta, böyle bir görüntülü sohbet yalnızca normal arkadaşlık uygulamasının yerini almakla kalmaz, aynı zamanda bir ruh eşi arayışını çok daha etkili hale getirir.

Rastgele görüntülü sohbet arkadaşlık oyununun kurallarını nasıl değiştiriyor?

Tipik bir çevrimiçi arkadaşlık hizmeti ile rastgele bir görüntülü sohbet arasında en çok neyin fark yarattığını tek kelimeyle söylemeye çalışın? Cevap veriyoruz: hız!

Evet, avantaj hızdır çünkü son yıllarda giderek daha fazla insan görüntülü sohbetleri arkadaşlık sitelerine ve uygulamalarına tercih etmektedir. Kendiniz görün:

mümkün olan en hızlı kayıt veya hiç kayıt olmaması;

esnek arama ayarları — bazen arkadaşlık uygulamaları ile aynı olanlar;

anonimlik ve gizlilik;

dünyanın farklı yerlerinden insanlarla iletişim özgürlüğü;

Arkadaşlık uygulamalarında ödemeniz gereken ücretsiz veya çok ucuz işlevsellik.

Bize göre en ilginç rastgele görüntülü sohbetlerden bazılarını bile listeleyebiliriz:

Chatous — görüntülü sohbet ve işlevsel bir mesajlaşma programını birleştiren bir uygulama. Sadece uygulamada tanışmak değil, aynı zamanda rahatça iletişim kurmak isteyenler için iyi bir seçim. Videochat TR — benzersiz bir cinsiyet filtresi sayesinde erkekleri yalnızca kızlarla buluşturabilen anonim bir çhat rulet. Kullanışlı uygulamalar ve yerleşik bir mesaj çevirmeni, yabancılarla iletişimi son derece rahat hale getirmektedir. Azar — sadece baş başa sohbet edebileceğiniz değil, aynı zamanda birçok izleyici için yayın yapabileceğiniz standart olmayan bir görüntülü sohbet. Tek bir uygulamada daha fazla özelliğe ihtiyaç duyanlar için kötü bir seçim değil. Camsurf — cinsiyet filtresine ve konumunuzu gizleme özelliğine sahip minimalist bir görüntülü sohbet.

Daha önce görüntülü sohbet kullanmadıysanız bu sitelerle başlayın. Gerçekten dikkatinizi hak ediyorlar ve zaman zaman tanıdık çevrenizi genişletmenize yardımcı olabilirler. Hoşunuza gidecek!

Özetleyelim

Açıkçası, modern bir internet kullanıcısının tüm gereksinim listesini kapsayabilecek bir arkadaşlık sitesi yoktur. Çünkü bir arkadaşlık hizmeti seçmek için evrensel kurallar yoktur. Her şey çok bireyseldir. Biri Tinder ve Badoo’yu oldukça başarılı bir şekilde kullanıyor, hayatının aşkını buluyor ve sonsuza dek mutlu yaşıyor. Ve biri sürekli deneyimlemeli, yeni bir şeyler denemeli, çeşitli arkadaşlık uygulamalarına ve görüntülü sohbetlere tekrar tekrar kaydolmalı ancak herhangi bir özel sonuç olmaksızın.

Bazen bir süre durmak, nefes almak, kendi önceliklerinizi yeniden gözden geçirmek ve ruh eşinizi bulma stratejinizi değiştirmek iyi gelir. Bazen sadece bir adım geri atarak ilerleyebilirsiniz. Uzun süredir aradığınız arkadaşlık uygulamasını veya görüntülü sohbeti bulamıyorsanız, aramanızı bir süreliğine durdurmayı deneyin. Listelediğimiz hizmetlere bir göz atın. Belki de bunlardan biri tam olarak ihtiyacınız olan şeydir. Eğer uymuyorlarsa, belki de kendiniz için tamamen farklı formatlar keşfetmeye değer. Deneyin! Arkadaşlığı deneyimlemek tamamen normaldir!