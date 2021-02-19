Köpeklerin vücut farkındalığı olduğu kanıtlandı

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Eötvös Lorand Üniversitesi’nden bilim insanları, köpeklerin vücut farkındalığına sahip olduğunu, kendi eylemlerinin sonuçlarını ve vücutlarıyla çevre arasındaki ilişkiyi anladığını ortaya koydu.

Araştırmada, köpeklerin kendi vücudunun bir engel olabildiğini anladığı tespit edildi. Bu kabiliyet, insanlarda öz temsilin temel göstergelerinden biri.

Öz temsil, bireyin kendisiyle ilgili bilgileri zihninde tutma kabiliyetine deniyor. İnsanlarda bu, öz bilinç denen son derece karmaşık bir biçime ulaşmış durumda. Bununla birlikte, öz temsilin bazı özelliklerinin hayvanların ihtiyaçlarına göre evrim sürecinde ortaya çıkabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın yazarlarından Rita Lenkei, köpeklere dair şöyle konuştu:

Fiziksel ve sosyal çevremizi paylaştığımız köpekler, öz temsil becerilerinin araştırılması için mükemmel denekler. Bu nedenle öz temsilin en azından bazı formlarının onlarda da olabileceğini varsaymak mantıklı. Bunlardan vücut farkındalığı, en temel formlardan biri olabilir.

Hakemli bilim dergisi Scientific Reports yayımlanan araştırmada daha önce sadece fillerde ve insanlarda kullanılan bir model uyarlandı. Orijinal testlerde, küçük çocuklardan üstünde oturdukları matı vermesi isteniyordu. Ancak böyle bir görev, denekler vücutlarıyla mat arasındaki bağlantıyı anlarsa gerçekleştirebilir. Yani matı vermesi için, çocukların üstünden kalkması gerekiyordu.

Phys.org’un aktardığına göre, 32 köpekle yapılan testlerde matla birlikte bir top kullanıldı. Böylece hayvanlar, sahiplerinin nesneyi kendisine vermesi istediğini hemen anladı. Köpeklerin yüzde 80’i, mata top takıldığında matın üstünden kalkması gerektiğini keşfetti. Top yere tutturulduğundaysa bu oran yüzde 50’ye düştü.