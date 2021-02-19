AB, Rusya’ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanlarının 22 Şubat’taki toplantısında Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın tutuklanması nedeniyle Rusya’ya yönelik yeni yaptırım kararı çıkması bekleniyor.

Üst düzey AB yetkililerinin verdiği bilgiye göre, pazartesi günü yapılacak toplantıda Navalnıy nedeniyle uygulanması planlanan yaptırımlara ilişkin karar, AB’nin aralık ayında yürürlüğe koyduğu Küresel İnsan Hakları Yaptırım Rejimi çerçevesinde alınacak.

Varlıkların dondurulması ve seyahat yasağı içeren yaptırımların kimlere veya kaç kişiye uygulanacağı konusunda henüz bilgi bulunmuyor.

AB yönetimi, Rusya’nın “temel değerler ve AB’den uzaklaştığı” gerekçesiyle bu ülkeye karşılık verilmesi gerektiğini savunuyor. Bunun için yaptırımların yanı sıra ayrıca mart ayında yapılacak AB Liderler Zirvesi’ne işaret ediliyor.

Blinken AB bakanlarının toplantısına katılacak

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın önemli bir özelliği de ABD’nin yeni yönetimiyle AB arasındaki kapsamlı ilk üst düzey temasın yapılacak olması.

Bakanların toplantısına ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken video konferans yöntemiyle katılacak ve 2 saat boyunca görüşmeler yapılacak. Toplantıda 27 AB ülkesinin dışişleri bakanlarının tek tek söz alması ve kendi açılarından önemli konuları Blinken’ın dikkatine getirmesi planlanıyor.

Blinken ile Avrupalı bakanların ele alacağı konular arasında Rusya, Çin ve İran’ın başta gelmesi, İran nükleer anlaşmasının özellikle ele alınması bekleniyor.

ABD, İran’ın nükleer programı hakkında küresel güçlerle imzaladığı anlaşmadan Donald Trump’ın yönetime gelmesinden sonra 2018’de ayrılmıştı. Ancak Joe Biden’ın başkan olmasıyla ABD’nin anlaşmaya yeniden dönmesi için diplomatik çabalar yürütülüyor. Bu çabaları İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) koordinatörü AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yürütüyor.