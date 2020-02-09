BasketbolSpor

Koop, Soyer’i ikinci devrede geçti: 74-66

9 Şubat 2020

Basketbol Erkekler Süper Ligi’ne tek maçla devam edildi. Şampiyonluk iddiasındaki Koopspor, play-off’a kalma mücadelesi veren Soyerspor’u 74-66 yenerek yoluna devam etti.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı büyük bir çekişmeye sahne olurken, devreyi 31-30 üstün tamamlayan Koopspor oldu. Üçüncü periyotta rakibine oranla istediklerini daha fazla yapan Koopspor, üçüncü periyotu 7 sayı önde geçerken, maçı da 8 sayı farkla kazanmasını bildi. Koopspor’da Khwan Fore 23 sayı, Alpay Şerbetçioğlu 17 sayı, Kercem İnancı 11 sayı, Vucasin Mandic ise 10 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamladı.

Soyerspor’da ligin en çok ribaunt toplayan oyuncusu Fırat Ceylan bu maçta 18 ribaunt alırken, buna 18 de sayı ekledi.



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