Şampiyona selam

Masa başında yaşanan yıpratma operasyonuna cevap dün Yalova’da verildi.

KKTC engelliler basketbol takımımız ile birlikte gittiğim Yalova’da Allah’ın selamını ve suyunu esirgeyen bir zihniyete ders verdik.

Baran Oğuz’un puanını 2,5’a çıkarttıran Yalova takımını mağlup ederek en güzel cevap verildi.

Büyük bir mücadele örneği sergilenen maçın son bölümünde etkili olan takımımız, hem maçı kazandı hem de şampiyonluk kapısını ardına kadar açtı.

Bundan sonra yol çok rahat.

Başkan Ruhsar Vudalı, koç Hüseyin Dayı ve öğrencileri muhteşem bir galibiyet aldılar.

Oynayan ve oynamayan oyuncular kenetlendiler ve zaferi getirdiler.

Ama en önemlisi bu takımın sponsoru yok ama Vudalı ve arkadaşları canla başla bu takımı ayakta tutuyorlar.

Artık iş adamlarımızın desteğini bekliyoruz.

Şampiyonluk geliyor.

Bu takım 2015 -2016 sezonunda küme düştüğü Süper Lig’e geri dönüyor.

Hayırlı olsun