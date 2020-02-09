Yalova’da “engelli” destanı: 71-76

KKTC engelliler basketbol takımımız 15.hafta maçında Yalova deplasmanında 76-71 kazanarak şampiyonluğa bir adım da yaklaştı.

Hafta içinde oyuncumuzun engel puanının yükseltilmesi yazısı nedeniyle yaşanan olayların sebebiyet verdiği gergin bir atmosferde oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 takımımız önde bitirdi.

İkinci periyot da çekişmeli geçti. Devreyi Yalova 41-40 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yalova farkı açarak 10 sayı öne geçti ve bu bölümü 60-53 önde bitirdi.

Son periyotta ise takımımız oyuna ağırlığını koyarak maçı76-71 kazarak 15.galibiyeti aldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.