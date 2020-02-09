BasketbolSpor

Yalova’da “engelli” destanı: 71-76

9 Şubat 2020

KKTC engelliler basketbol takımımız 15.hafta maçında Yalova deplasmanında 76-71 kazanarak şampiyonluğa bir adım da yaklaştı.

Hafta içinde oyuncumuzun engel puanının yükseltilmesi yazısı nedeniyle yaşanan olayların sebebiyet verdiği gergin bir atmosferde oynanan maçın ilk periyodunu 22-20 takımımız önde bitirdi.

İkinci periyot da çekişmeli geçti. Devreyi Yalova 41-40 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Yalova farkı açarak 10 sayı öne geçti ve bu bölümü 60-53 önde bitirdi.

Son periyotta ise takımımız oyuna ağırlığını koyarak maçı76-71 kazarak 15.galibiyeti aldı ve şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

 

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Hentbol U18ler gollü başladı

Hentbol U18ler gollü başladı

7 Şubat 2020
Photo of Terim’den Belhanda’ya: Hasta ya, ruh hastası

Terim’den Belhanda’ya: Hasta ya, ruh hastası

6 Şubat 2020
Photo of Hedef altın madalya

Hedef altın madalya

6 Şubat 2020
Photo of Futbol’da çeyrek final kuraları 10 Şubat’ta çekiliyor

Futbol’da çeyrek final kuraları 10 Şubat’ta çekiliyor

6 Şubat 2020
Photo of Kupada 8 takım çeyrek finalde

Kupada 8 takım çeyrek finalde

6 Şubat 2020
Photo of Fenerbahçe’den coğrafya dersi

Fenerbahçe’den coğrafya dersi

5 Şubat 2020
Photo of Lige heyecan geldi

Lige heyecan geldi

5 Şubat 2020
Photo of Koop, YDÜ’ye “Dur” dedi: 81-74

Koop, YDÜ’ye “Dur” dedi: 81-74

5 Şubat 2020
Photo of Ares’ten kış duatlonu

Ares’ten kış duatlonu

5 Şubat 2020
Photo of “GG hep mağdur oluyor”

“GG hep mağdur oluyor”

5 Şubat 2020
Göz Atın
Kapalı
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı