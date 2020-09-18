Koop-Sen Koop-Süt’te uyarı grevi yapacak

Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, Koop-Süt’te pazartesi günü uyarı grevi yapacağını açıkladı.

Koop-Sen başkanı Mehmetali Güröz, UBP kökenli Yönetim Kurulu Üyeleri partililerine makam ve kadro yaratmak adına mevcut kadrolu personeli ve yöneticilerini damgalayarak; sudan gerekçeler ile görevden alma yoluna gittiğini açıkladı.

Hayvancılar Birliği Kooperatifine “gelin Kıbrıs Türk Halkına mal olmuş Koop-Süt’e birlikte sahip çıkalım” diyerek çağrıda bulunan Mehmetali Güröz, kasıtlı kararlardan geri dönülmediği takdirde süresiz greve gidileceğini söyledi.

Koop Süt’ten yapılan açıklama şöyle:

K.T.Koop.M.Bankası Ltd. iştiraklerinden Koop-Süt’teki gelişmeleri uzun zamandan beridir takip etmekteyiz. Maalesef göreve yeni gelen yöneticiler Süt Fabrikası içerisinde iş yapmak ve sorunları çözmek yerine Siyaset yapmayı ve sorun çıkarmayı tercih etmişlerdir. UBP kökenli Yönetim Kurulu Üyeleri partililerine makam ve kadro yaratmak adına mevcut kadrolu personeli ve yöneticilerini damgalayarak; sudan gerekçeler ile görevden alma yoluna gitmişlerdir.

UBP’nin Koop-Süt’ü seçim uğruna feda edilmesine ve batırılmasına müsaade etmeyeceğimizi tüm kamuoyu’nun bilgisine getiririz.

Koop-Süt’ün ortaklarına ve özellikle Koop-Süt’ün büyük ortağı olan ve seçimsiz bir yönetici atama hakkına sahip olan K.T.Koop.M.Bankası Ltd.’e ayrıca ortağı ve paydaşı olan Hayvancılar Birliği Kooperatifine çağrımızdır. Gelin Kıbrıs Türk Halkına mal olmuş Koop-Süt’e birlikte sahip çıkalım.

KOOP-SEN olarak Koop-Süt Fabrikasında 21/09/2020 pazartesi tarihinde bir günlük uyarı grevine gideceğimizi; alınan hatalı ve kasıtlı kararlardan geri dönülmediği takdirde süresiz greve gideceğimizi tüm Kamuoyu’nun bilgisine getiririz.

P-SEN Yönetim Kurulları Adına

Mehmetali GÜRÖZ

Genel Başkan.