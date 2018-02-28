Koop, Lefke’de coştu: 63-81

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Koopspor

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 12haftasında Koopspor deplasmanda karşılaştığı Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-63 mağlup etti

 

 MEANS VE WILLIAMS YILDIZLAŞTI: Koopspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 18 sayı farkla yenerken başkent ekibinin ABD’li oyuncuları Tyrell Means 17 sayı, 12 ribaunt ve Derek Williams 17 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparak geceye damga vurdular

 

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 12.haftanın önemli maçında Koopspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-63 mağlup etti.

18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi ile aynı puana sahip averajla üçüncü durumdaki Koopspor’un, LAÜ Spor Salonu’nda ki mücadelesinde başkent temsilcisi ikinci yarıda etkili oldu.

Maça iyi başlayan taraf LAÜ olurken, 5.dakikadan itibaren toparlanan Koop, Williams ve Means ikilisi ile önce rakibini yakaladı ardından da ilk periyodu 29-28 önde bitirdi.

İkinci periyotta daha etkili olan kırmızı lacivertliler, LAÜ’nün savunmasını kolay aştı ve devreyi de 51-46 önde kapadı.

İkinci yarıda kontrolü ele alan Koop yabancı yıldızlarıyla bulduğu basketlerle farkı açtı ve üçüncü periyodu 65-57 önde geçti.

Son bölümde de etkili bir oyun çıkaran Koop maçı 18 sayı farkla 81-63 kazandı.

Maçta Koop’un, ABD’li oyuncuları Tyrell Means 17 sayı, 12 ribaunt ve Derek Williams 17 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparak geceye damga vurdular.

 

Puan Durumu

Takımlar  O  G  M  AS  YS  AV  P

1.YDÜ  12  9  3  933  846  87  21

2.KOOP  12  8  4  1025  956  69  20

3.LAÜ  12  7  5  911  883  28  19

4.GÜ  11  5  6  867  860  7  16

5.MAPFREE  11  4  7  775  831  -56  15

6.GAÜ  12  2  10  808  943  -135  14

 

 

 

  FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER