Koop, Lefke’de coştu: 63-81

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nin 12haftasında Koopspor deplasmanda karşılaştığı Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-63 mağlup etti

MEANS VE WILLIAMS YILDIZLAŞTI: Koopspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 18 sayı farkla yenerken başkent ekibinin ABD’li oyuncuları Tyrell Means 17 sayı, 12 ribaunt ve Derek Williams 17 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparak geceye damga vurdular

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 12.haftanın önemli maçında Koopspor deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 81-63 mağlup etti.

18 puan ve averajla ikinci sırada yer alan Lefke Avrupa Üniversitesi ile aynı puana sahip averajla üçüncü durumdaki Koopspor’un, LAÜ Spor Salonu’nda ki mücadelesinde başkent temsilcisi ikinci yarıda etkili oldu.

Maça iyi başlayan taraf LAÜ olurken, 5.dakikadan itibaren toparlanan Koop, Williams ve Means ikilisi ile önce rakibini yakaladı ardından da ilk periyodu 29-28 önde bitirdi.

İkinci periyotta daha etkili olan kırmızı lacivertliler, LAÜ’nün savunmasını kolay aştı ve devreyi de 51-46 önde kapadı.

İkinci yarıda kontrolü ele alan Koop yabancı yıldızlarıyla bulduğu basketlerle farkı açtı ve üçüncü periyodu 65-57 önde geçti.

Son bölümde de etkili bir oyun çıkaran Koop maçı 18 sayı farkla 81-63 kazandı.

Maçta Koop’un, ABD’li oyuncuları Tyrell Means 17 sayı, 12 ribaunt ve Derek Williams 17 sayı, 13 ribaunt ile double double yaparak geceye damga vurdular.

Puan Durumu

Takımlar O G M AS YS AV P

1.YDÜ 12 9 3 933 846 87 21

2.KOOP 12 8 4 1025 956 69 20

3.LAÜ 12 7 5 911 883 28 19

4.GÜ 11 5 6 867 860 7 16

5.MAPFREE 11 4 7 775 831 -56 15

6.GAÜ 12 2 10 808 943 -135 14

FOTOĞRAF: FUAT ŞANLIER