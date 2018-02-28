Koop’un gerçek gücü bu

Lefke’de dün akşam doılu tribünler önünde ilk yarısı “NBA” gibi savunması ama ikinci yarısında Koopspor rakibi Lefke Avrupa Üniversitesi’ni sahadan silmesini izledik.

Maçın ilk yarısı yukarda yazdığım gibi iki taraf da savunma yapmadan her oyuncu eline geçirdiği topu potaya atarak geçirdiler. Bu devrede Koop tecrübeli isimleri ile sonuca gitti. LAÜ ise hafta sonu kaybetti dün gece onun stersi ile beklenen oyundan çok ama çok uzaktı.

Emrah Güven kendi derisini iyi çalışmış ve takımına da LAÜ’nün nasıl yeneceklerini gösterdi. Bir gece dün gece Means ile Williams sahanın yıldızları oldular. Sayı attılar, ribaunt aldılar, asist yaptılar. Geceye damga vurdular. Kambala tecrübesi ile LAÜ’nün uzunlarını devreden çıkarınca işler kolay oldu. Kercem- Kemal ve Vedat da kendilerinden istenenleri yapınca Koop ikinci yarıda mükemmel oynayarak kazandı ve bu oyunla da herkese korku vermiş oldu. Benim görmek istediğim Koop işte bu.

Ve gelelim Lefke Avrupa Üniversitesi’ne. Akılları kaybedilen Girne maçında olunca ne savunmada ne de hücumda organize olamadılar. Sezon başında tıkır tıkır işleyen takım gitmiş sadece Doğukan ve Douglas’la bir şeyler yapmaya çalışan bir ekip gelmiş. Savunası bu kadar kötü ve hücumu da bu kadar dağınık olan takım maç kazanmazdı ve kazanmadı da. Kendi seyircisi bile maçın sonunu beklemeden salondan ayrıldı. Arkan hoca bu takımı erken zamanda toparlamalı. Bu şekilde oynarsa işleri ligde de kupada da çok ama çok zor olur.

Maçın hakemleri bana göre kritik bir maçı güzel yönettiler. Bu arada Basketbol Federasyonu’nun, Federasyon Kupasını Lefke’de oynatacak olması da bölge halkı açısından güzel olacak. Hem CTP hem de Halkın Partisi Milletvekillerinin maçı izlemesi de güzel oldu.