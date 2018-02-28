İlk kez gol atamadılar

Süper Lig’de sezonun ikinci devresine iyi başlayan Cihangir hafta sonu sahasında Lefke’ye 2-0 mağlup olarak ikinci devrenin ilk mağlubiyetini alırken sahasında da ilk kez gol atamadı

CİHANGİR’DE İLK GOLSÜZ MAÇ: Sezonun 20. haftasına geride kalırken oynadığı 19 maçın sadece 3’ünde gol atma başarısı gösteremeyen Cihangir bu 3 maçı da deplasmanda oynamıştı. Sahasında oynadığı 10 maçın tamamında gol atabilen Cihangir, hafta sonu konuk ettiği Lefke’ye 2-0 mağlup oldu ve ilk kez kendi evindeki bir maçta gol atmayı başaramamış oldu

Ahmet ÖZSOY

Süper Lig’in ikinci devresi tüm takımlar açısından daha zorlu geçiyor.

Bir yandan kupa maçları ile yoğunlaşan maç trafiği, bir yandan küme düşme hattındaki takımların kurtuluş için canla başla mücadele etmeye başlaması, şüphesiz tüm takımları zorluyor.

Sezonun ilk devresinde 15 maçta sadece 4 galibiyet elde eden Cihangir de, sezonun ikinci devresinde daha iyi performans sergileyen takımlardan biri.

Kırmızı-lacivertli takım sezonun ikinci devresinde geride kalan 5 maçta 3 galibiyet elde ederken tek mağlubiyetini ise geçtiğimiz hafta sonu aldı.

Cihangir sezonun ilk devresindeki 15 maçta 4 kez galip gelebilirken, ikinci devrede oynadığı henüz 5 maçta 3 kez galip gelmeyi başardı ve neredeyse ilk devre performansına ulaşmış oldu.

İlk mağlubiyet ve ilk golsüz maç

Cihangir sezonun ikinci devresindeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta sonu yaşadı.

Konuk ettiği Lefke’ye 2-0 mağlup olan Cihangir ikinci devrenin ilk mağlubiyetini böylece almış oldu.

Cihangir, Lefke karşısındaki mağlubiyet ile ikinci devrenin ilk mağlubiyetini alırken, rakibine gol atma başarısı gösteremeyerek de ilk kez iç sahada gol atamamış oldu.

Cihangir 20. hafta geride kalırken sadece 3 maçta gol atamamıştı ve 3’ü de deplasmanda olmuştu.