Kolcu: Mutlaka kazanmamız gerekiyor

Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, Lefke ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili Havadis’e konuştu:

6 PUANLIK MAÇ: Geçtiğimiz hafta alınan Baf Ülkü Yurdu mağlubiyetiyle, maçların oynanmadan kazanılmayacağına bir kez daha şahit olduklarına dikkat çeken Teknik Direktör Derviş Kolcu, “ 6 puanlık Lefke maçını mutlak kazanmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu bilinç içerisinde ciddiyetle sürdürmekteyiz” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 20.haftasını 25 puanla 10.sırada tamamlayan Türk Ocağı, Lefke ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Derviş Kolcu nezaretinde, antrenör Devrim İzge ve Ahmet Gardiyanoğlu’nun, Karaoğlanoğlu Orhan Durak Halı Sahası’nda dün yaptırdığı antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Derviş Kolcu çalışma sonrasında; geçtiğimiz hafta oynadıkları Baf Ülkü Yurdu ve bu hafta oynayacakları Lefke karşılaşmalarıyla ilgili Havadis’e açıklamada bulundu:

“Hak etmediğimiz bir maçı kaybettik”

Uzun haftalar kazanamayan Baf Ülkü Yurdu ile son üç haftada aldığı seri galibiyetlerle yükselişe geçen ve bu nedenle de moral motivasyonu üst düzey olan Türk Ocağı takımları arasında geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada, takımının bunu sahada sergileyeceği performansla taçlandıracağını umduğuna dikkat çeken Derviş Koloğlu, “Ancak maçların oynanmadan kazanılmayacağına bir kez daha şahit olduk. Dolayısıyla da bu yenilgiden, önemli dersler çıkarttık. Karşılaşmaya iyi başladığımızı söyleyebilirim. Ancak kalemizde erken gördüğümüz gol, üç haftadır golsüz seri galibiyet alan takımımızın, çok erken demorolize olmasına neden oldu. Oyunun devamında, risk alarak skoru değiştirmeye çalıştık. Ancak son vuruşlardaki isabetsizlik, skoru değiştirmemizi engelleyen en önemli unsur oldu. Bu arada önemli kontralar yedik. Netice de, hak etmediğimiz bir maçı kaybettik. Ancak şurasını da kabul etmek gerekir ki Baf Ülkü Yurdu, skorun da verdiği avantajla bizden daha fazla isteyen taraftı” ifadelerini kullandı.

“Zor bir maç bizi bekliyor”

“Önemli dersler çıkarttığımız Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasını artık geride bıraktık. Şimdi Lefke ile oynayacağımız zorlu müsabakaya odaklanmış bulunuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Derviş Kolcu, “ Lefke; geçtiğimiz hafta Cihangir’i deplasmanda yenerek güçlü ve dikkat edilmesi gereken moralli bir takım olduğunu bize gösterdi. Özellikle Kasım gibi çok önemli bir golcüye sahip. Bu nedenle zor bir maç bizi bekliyor. Ancak biz de; genç, çok koşan, çok çalışan, kazanma azmi üst düzey olan ve kaliteli futbolculardan oluşan güçlü bir takımız. Ayrıca, belirlediğimiz hedefe ulaşabilmemiz için de, Lefke ile oynayacağımız 6 puanlık karşılaşmayı mutlak kazanmak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz ve çalışmalarımızı bu da, bilinç içerisinde ciddiyetle sürdürmekteyiz” dedi.