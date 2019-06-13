Konuşmalısınız!

Halkın vergileri ile maaş alan tüm üst düzey kamu görevlileri, görevleri ile ilgili muhakkak konuşmak ve halkı aydınlatmak zorunda olmalıdırlar. Sanki de konuşmak ayıpmış gibi bazı kurumlar dilsiz rolü oynamaktadırlar. Üst düzey diye özellikle vurguladım. Zaten alt düzeydeki kamu görevlileri sosyal medyada bol bol konuşuyorlar. O açıdan hiç sorun yok.

Bizim ilk ağızdan doğru bilgilere ihtiyacımız vardır. Yakın olduklarınıza bilgi fısıldamaktan ya da sızdırmaktansa, genele bilgi vermek, herkes için daha yararlıdır.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve İçişleri Bakanı sokak çetesi/mafyası/belası ile ilgili bilgileri polise ilettik derken, polis bunu inkar yoluna gidebilmekte ve bu kurumları hiçe saymakta, yoka yazmaktadır.

Neymiş efendim? Polis askere bağlı imiş! Asker de elle tutulamayan, gözle görülemeyen başka bir güce sanki de!

İyi alışkanlık. İçinden çıkılamayacak bir durum olduğunda sus. Sin. Bekle.

Nasıl olmasa millet iki gün söylenir sonra da unutur. Bu ne adet? Nasıl kötü bir alışkanlık? Gerçeği ya da doğruyu öğrenmek hepimizin hakkı. Size susma hakkını kim veriyor? Göreviniz konuşmak ve halkı aydınlatmak. Polis Genel Müdürü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı sus pus! Sussanız ne yazar? İşte Belediye Başkanı, işte Bakan. Konuşuyorlar ve “biz polise bildirdik” diyorlar. Top sizde. Artık töhmet ve zan altındasınız. Açıkça belli ki; görevinizi ihmal veya suistimal ettiniz. Size yapılan bir ihbarı kulak ardı ettiniz. Aksi geçerli ise açıklama yapmak ve iddiaları çürütmek zorundasınız. Bu çirkin voyvodalık sonucu birileri canını da kaybedebilirdi. O zaman kime, nasıl hesap verecektiniz? Konuşmak ve hesap vermek zorundasınız. Halk sizden açıklama bekliyor. Yok öyle örfi idare zamanlarındaki gibi karanlıklara gömülmek. Bilgi edinmek, aydınlatılmak bizim en doğal hakkımız.

Korkmayınız!

Bir düşününüz. Örneğin, geçtiğimiz yıl, kaç defa bu gibi konuşmak zorunda, mecburiyetinde olduğunuz bir durumla karşılaşmıştınız? İki, üç, beş?

Evet, çok değil! Siyasiler gibi her uzatılan mikrofona konuşmak zorunda tabii ki değilsiniz. Lafazanlık puan getirmez götürür. Az ve öz. Sonuç getirici. Çözümleyici. Son noktayı koyucu olmalı açıklamalar.

Şu an şaibe altındasınız. Bu sokak çetelerine kol kanat gerdiğiniz izlenimi yaratmak istemiyorsanız, konuşmalısınız.

Yeter mi? Yetmez!

Görevinizi yapıp bunları adaletin kollarına teslim edecek ve hak ettikleri muameleye tabi olmalarını sağlayacaksınız. Bunlar hak ettikleri cezaya çarptırılırken, halkınız da hak ettiği huzura kavuşacak ve sizleri, teşkilatlarınızı saygı ile anacaktır.

Göreviniz budur. Sus pus olmak değil!