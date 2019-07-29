Kontakt lenslerde önemli bir yeniliğe imza atıldı

Kaliforniya Üniversitesi, yaptığı bir çalışma ile tıp dünyası için büyük bir adım attı. Araştırmacılar bu yeniliğin yapay retinalarda, ayarlanabilir gözlüklerde ve robotlarda kullanılabileceğine inanıyor.

Kontakt lens çeşitleri adına büyük bir adım atıldı

Bilim insanları, gözlerinizi iki kez kırptığınızda gördüğünüz görüntüyü yakınlaştıran (zoom) kontakt lensler üretmeyi başardı. Göz hareketleriyle kontrol edilen ilgili lensler, elektrookülografik sinyaller sayesinde kendisinden beklenen görevi yerine getiriyor.

Peki bu proje nasıl çalışıyor? Yetkililer, insan gözünün belirli hareketlerini (yukarı, aşağı, sol, sağ, tek kırpma ve çift kırpma) seçerek onlardan elektrookülografik sinyaller alabilen bir mekanizma geliştirdiler. Bu bağlamda, elektriksel dürtülere cevap veren yumuşak bir biyomimikri (taklitçi) lens türü geliştirildi.

Üretilen sinyallere bağlı olarak odak uzunluğunu değiştirebilen lensler, gözlerin açılıp kapanması sürecinde yakınlaştırma sağlayabiliyor. Bu sistem, bir kişinin görmesi ile ilgili değil o kişinin tamamen gözleri ile yaptığı hareketler sonucu ortaya çıkan elektrookülografik titreşimler ile ilgili.