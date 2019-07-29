Emekli uzay robotları Dünya’nın çöpünü toplayacak

Uzay görevleri için geliştirilen ve ilk olarak Long March-7 roketi tarafından piyasaya sürülen robotik kol yeni bir görev ile karşımıza çıktı. Çinli bilim insanları geliştirilen kola bu kez çöp ayrıştırma görevi verdi. Aynı anda 30 robotik kol ile donatılan uzay robotları günde 300 ton çöp ayrıştırabilecek. Toplamda 4 robot olduğunu da belirtelim. Eskinin uzay araçları şimdi çöp toplayan robotlar olarak yollara inecek.

Çinli bilim insanları robotik kol için yeni görev açıkladı

Çinli bilim insanları tarafında uzay görevleri için geliştirilen robotik kollar dünyadaki çevre temizliğinde de etkin rol oynamaya başlayacak.

Ülkenin roketlerinin geliştiricisi olan Çin Başlatma Aracı Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından tasarlanan ve üretilen kol, roket emisyonları ve parçalanma, erozyon ve çarpışmadan kaynaklanan parçalar dahil olmak üzere uzaydaki kalıntıları topluyordu.

Uzayda başarısını gösteren robotik kol şimdi de dünyadaki evsel çöpleri ayırma konusunda rol oynayacak. CALT bilim adamları, uzay ve yapay zeka teknolojilerini kullanarak, robotik kolu yüksek verimli bir çöp ayırma aracına yükseltti.

Görsel bir tanımlama sistemiyle çöp öğelerini tarayan robot, her türlü ev çöpünü hızlı bir şekilde tanıdı. Robotik kol, bilim insanlarına göre, elle sıralama ile karşılaştırılabilir yüzde 94’ten daha fazla bir keskinliğe sahip. Örneğin bir çöpün sadece yüzde 30’u görünüyor olsa bile robot, bunu doğru şekilde tanımlayıp sıralıyor. Üstelik bir robot aynı anda 30 kolla donatılabiliyor. Yapılan denemelerde bir kamera ve dört robotla, günde 300 ton çöp ayrıştırıldı.

Çöp ayrıştırma hareketi ülke düzeyinde destekleniyor. Bu doğrultuda, 2020 yılının sonuna kadar 46 büyük Çin şehrinde çöp sıralama sistemi inşa edilecek.

Söz konusu robotik kollar çöp toplama dışında teslimat, gıda, ilaç ve tarım ürünlerinin paketlenmesinde de kullanılabilecek.