NASA’nın Mars 2020 projesi farklı denizlere yelken açtı

Uzay keşiflerinin yoğunlaştığı bu dönemde astronotlara yardımcı olan yapay zekalar, ilgili süreçlerin hızlandırılmasını sağlıyor. Mars depremleri ile Dünya depremlerinin karşılaştırılmasından sonra sıradaki adım belli oldu: Kızıl Gezegen’den kaya ve toprak örnekleri toplamak.

Mars 2020’nin resmi aracını peyderpey bir şekilde birleştirerek bir robotik organizma oluşturan NASA, büyük sınavdan önce gezgincisine çok iyi bakıyor. Sonucu merakla beklenen toplama görevinde herhangi bir aksaklık istemeyen kurum, kendi aracını bir manevra testinde denedi.

Yaklaşık 40 kiloluk bir cismi havaya kaldırmayı başaran NASA aracı, kol ve ağırlık kaldırma hareketlerini aynı anda yapabildiğini ispatladı. Beş elektrik motoru ve beş eklem ile sınavından tam puan alan araç, Mars’ın zorlu şartlarında da başarılı olabilecek mi?

Asıl görevini yerine getirebilecek kadar sağlam olması beklenen gezgincinin koluna büyük sorumluluklar düşecek. Jeolojik yapıları kazıması, oradan elde edilen örnekleri analiz etmesi ve bulguları toplaması umulan yapay zeka, Dünya için büyük bir önem taşıyor. Zira toplanan kanıtlar Dünya’ya getirilecek.

Herhangi bir problem çıkmaması halinde 2020 yılının Temmuz ayında Mars’a gidecek olan gezginci, 2021 yılının Şubat ayında Kızıl Gezegen’in yüzeyine inecek. Mars 2020 projesinin entegrasyon mühendisi Dave Levine, çalışmalar hakkında şunları söyledi: “Bu imtahan, kol ile ağırlık kaldırma hareketinin birbirleriyle uyum içinde hareket etmesini izlememiz adına ilk fırsatımızdı. İnsanlara önceden söylenildiği gibi sistemin düzgün çalışmasını engelleyen herhangi bir sorunun var olmadığına emin olmaya çalışıyoruz.”