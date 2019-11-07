Komite 3 yasa tasarısını görüştü

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre; İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı” ve “Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.

Komite ilk olarak, “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Güvenlik Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı birleştirerek görüştü ve birleştirilmiş yasa tasarısını madde madde oyladı, ancak ivediliği olmadığı için tümünün oylanmasını bir sonraki toplantıda ele alma kararı verdi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra “Sanayi Sicil Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine devam etti, tasarı ilerleyen toplantılarda görüşülmeye devam edilecek.

“Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla onaylanırken, komite üyesi CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli yasa tasarısına çekimser oy kullandı.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Personel Dairesi, İstatistik Dairesi, Sanayi Dairesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, LİMAN-SEN ve Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nden yetkililer katılıp konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Komite toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.