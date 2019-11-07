Teknoloji

Süpersonik araç Bloodhound hız rekoru kırdı

7 Kasım 2019
Bloodhound
'Bloodhound' isimli süpersonik araç Güney Afrika Cumhuriye'nde gerçekleştirilen testte hız rekoru kırdı.

‘Bloodhound’ isimli süpersonik araç Güney Afrika Cumhuriye’nde gerçekleştirilen testte hız rekoru kırdı.

Süpersonik araç Bloodhound, Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki hız testini geçerek saatte 806 kilometre hızla dünya rekoru kırdı.

Andy Green kontrolündeki araç Kalahari Çölü’nde yaptığı hız denemesinin 8’incisinde hedeflenen hız sınırını aştı ve yeni bir rekora imza attı.

Bloodhound LSR ekibi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, geçen hafta yapılan denemede hasar gören aracın tamir edildiği ve yeni denemenin başarılı olduğu belirtildi.

Geçen hafta Bloodhound ile saatte 643 kilometre hızla yapılan denemede aracın kaportası hasar görmüştü.



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