Komisyon yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için toplandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “Asgari ücret bizim bakanlığımız başkanlığında yürütülen bir konu ama hükümetimiz de bunun üzerinde hassasiyetle duruyor” dedi.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu 2019 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleşen toplantının açılışında, Bakan Sucuoğlu, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin konuştu.

İşverenler adına söz alan Aroğlu, “Bu şartlarda iş yapmak, satış, tahsilat yapmak, hizmet satmak imkansıza yakın. İlle de yılda iki, üç defa asgari ücret tespiti yapılması gerekliliği yok. Bunun ekonomiye getirisi de olmaz” dedi

İşçiler adına konuşan Yeltekin ise, “2 bin 740 TL’ye kim kalifiye eleman olmak için mücadele eder? Kimse. İş bulan Rum tarafına, Avrupa’ya gidiyor, göç ediyor. Özellikle özel sektördeki çalışanlara, bu çalışanların sendikalı olmasına önem gösterilmeli…14 müfettişle çalışma hayatında doğru denetim ve tespit yapamayacağız, ezilen hep işçi sınıfı olacak” şeklinde konuştu.

SUCUOĞLU: “İKİ TARAFIN HASSASİYETLERİ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ”

İlk sözü alan Bakan Sucuoğlu, bugün işveren ve işçi temsilcilerinin düşüncelerinin ve önerilerinin dinleneceğini belirterek, “İki tarafın hassasiyeti bizim için önemli. Umarım kısa süre içinde kabul edilebilir bir asgari ücret noktasına geleceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, bir televizyon programında, ülkede 9 bin 400’ü KKTC vatandaşı, 600’ü KKTC vatandaşı olmayan 10 bin işveren olduğunu dile getirdiğini ancak bu konuda bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi.

Bakan Sucuoğlu, “10 bin işveren kaçak diye bir ifadem olmadı” şeklinde konuştu.

Özel sektörde sendikalaşma konusundaki açıklamalarının da farklı noktalara taşındığını ifade eden, “bunu konuşmanın zamanı o zaman değil” dediğini anımsatan Sucuoğlu, Meclise gelen bazı yasa tasarılarının, mesela vicdani reddin de ileride tartışılabileceğini belirttiklerini kaydetti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından kabul edilen özel sektörle ilgili sözleşmelerin KKTC’de kabul edildiğini ve bunların yürürlükte olduğunu belirten Sucuoğlu, “İLO sözleşmelerine göre çalışanların özgürce sendika kurması, sendikaya üye olması yasal olarak mümkündür. Yasa çıkarma, çalışanları sendikalaşmaya zorlama konusunda aynı fikirde değiliz. Yasa çıkararak, zorla bir şeyi yaptırma benim değerlerim dışında” şeklinde konuştu.

AROĞLU: “EKONOMİK TEDBİR ALINMASINI BEKLERKEN BUNUN ZITTI UYGULAMALAR GÖRÜYORUZ”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, ülke ekonomisinin sağlıklı bir noktada olmadığını belirterek, KKTC bütçesinin yüzde 80-85’nin maaş ödemesine gittiğini, maaşların ödenebilmesi için bütçenin 3’te birinin yardım, hibe, borç şeklinde Türkiye Cumhuriyeti’nden geldiğini, çarkların bu şekilde döndüğünü söyledi.

Aroğlu, bankaların faiz oranlarına, dövizdeki dalgalanmaya da işaret ederek, “Bu şartlarda iş yapmak, satış, tahsilat yapmak, hizmet satmak imkansıza yakın. Ekonomik tedbir alınmasını beklerken bunun zıttı uygulamalar görüyoruz. İlle de yılda iki, üç defa asgari ücret tespiti yapılmasının sanırım gerekliliği yok. Bunun ekonomiye sağlıklı bir getirisi olmaz diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Turizm, eğitim, inşaat gibi sektörlerde sorun olduğunu, araç satışlarının yüzde 65 düştüğünü, diğer iş kollarında ciddi daralmalar yaşandığını, kiraların ödenmediği, tahsilatların yapılmadığı, çek yasaklarının hat safhada olduğu bir dönemden geçildiğini, emirnamelerle ekonominin durdurulmaya çalışıldığını savunan Mustafa Araoğlu, bunlar yokmuş gibi davranılmasının, ‘sadece ücretleri artıralım’ noktasında olunmasının doğru olmadığını belirtti.

Aroğlu, güveni sarsan, çarkların dönmesini engelleyen uygulamaların durdurulmasını, pahalılığa neden olacak adımlardan kaçınılmasını istedi. Aroğlu, “Ücretlerin artması milli gelirle paralel olmalı. Ülkemizdeki milli gelirin arttığı kanaatinde değiliz. Bu konuda tedbirli olmalıyız. Elimizi taşın altına koymaya, işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

Mustafa Aroğlu, iş hayatında karşılaştıkları zorluklara da değindi, bunları yazılı da, sözlü de defalarca dile getirdiklerini belirtti, “Maalesef adımlar çok ama çok yavaş atılıyor” dedi.

YELTEKİN: “14 MÜFETTİŞLE ÇALIŞMA HAYATINDA DOĞRU DENETİM VE TESPİT YAPAMAYACAĞIZ, EZİLEN HEP İŞÇİ SINIFI OLACAK”

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, ekonominin sıkıntılı olduğunu bildiklerini kaydederek, “İşçinin ne günahı var? Özel sektörü yok sayarak hiçbir yere gidemeyiz” diye konuştu.

Ali Yeltekin, Hür-İş olarak sektörel bazda en düşük ücretin belirlenmesinden yana olduklarını anımsatarak, “Aynı noktadayız. Yol haritası böyle çizilmeli. Üç kesimin de kazançlı çıkacağı modeli istiyoruz. 16 aydır da bunu söylüyoruz ” dedi.

Yeltekin, asgari ücret konusundaki çalışmaların Çalışma Bakanlığı’nda yürütüldüğünü ama karar merciinin Maliye Bakanlığı olduğunu ve konunun her zaman Maliyede tıkandığını söyledi.

Ali Yeltekin, “2 bin 740 TL’ye kim kalifiye eleman olmak için mücadele eder? Kimse. İş bulan Rum tarafına, Avrupa’ya gidiyor, göç ediyor. Özellikle özel sektördeki çalışanlara, bu çalışanların sendikalı olmasına önem gösterilmeli. Sosyal devlet böyle olunur. 14 müfettişle çalışma hayatında doğru denetim ve tespit yapamayacağız, ezilen hep işçi sınıfı olacak” dedi.

Hayat pahalığı konusunda da değinen, 2018’in büyüme hızının yüzde 3 olduğunu da belirten Yeltekin, “Devlet Planlama Örgütü 2019’un altı aylık hayat pahalılığını yüzde 7.57 açıkladı. Maliye Bakanlığı ‘yüzde 2 kesinti’ genelgesi yayınladı. Devletin bir kurumu açıklama yapıyor, diğeri ona inanmıyor. Biz nasıl inanalım?” ifadelerine yer verdi.

Ali Yeltekin, konuşmasında yaklaşık 2 bin 500 kişinin işveren yatırımları yapılmadığı için Sosyal Sigortalar Dairesi’nden emekli olamadığını ve mağduriyet yaşadığını, ülkedeki işverenlerin yüzde 85’inin devlete vergi vermediğini, KKTC’de 70-80 bin kaçak olduğunu da savundu.

KKTC’de 1 Şubat’tan beri asgari ücret aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyor. Asgari ücret net 2 bin 740 TL 50 kuruş olarak ödeniyor.