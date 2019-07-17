Güney Kıbrıs

Ayia Napa’da 19 yaşındaki turiste 12 kişi tecavüz etti

17 Temmuz 2019
kadın

Ayia Napa’daki bir otelde 19 yaşındaki bir turiste tecavüz edildi.

Rum Polisi, 19 yaşındaki bir turistin, 12 İsrailli tarafından Ayia Napa’daki bir otelde tecavüze uğradığı yönünde şikayette bulunduğu açıkladı.

19 yaşındaki turistin bir devlet patoloğu tarafından muayene edileceğini belirten polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve belirli kişileri sorgulamaya çalıştığını açıkladı.

Soruşturmalar hala başlangıç ​​aşamasındadır.

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