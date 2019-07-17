Ayia Napa’da 19 yaşındaki turiste 12 kişi tecavüz etti

Ayia Napa’daki bir otelde 19 yaşındaki bir turiste tecavüz edildi.

Rum Polisi, 19 yaşındaki bir turistin, 12 İsrailli tarafından Ayia Napa’daki bir otelde tecavüze uğradığı yönünde şikayette bulunduğu açıkladı.

19 yaşındaki turistin bir devlet patoloğu tarafından muayene edileceğini belirten polis olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve belirli kişileri sorgulamaya çalıştığını açıkladı.

Soruşturmalar hala başlangıç ​​aşamasındadır.