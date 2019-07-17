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Görevden alma ve atamalar devam ediyor

17 Temmuz 2019

Görevden alma ve atamalar devam ediyor…

Başbakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine Cemal Redif atanırken, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi olarak görev yapan Nüvit Tulumbacı dün görevinden alınarak, yerine Sergül Tümer atandı.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Salim Özbolat dün görevinden alınarak, yerine Bünyamin Merhametsiz getirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlık Özel Kalem Müdürü mevkiine ise Mehmet Dincer Faruk atanırken, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan Aktan Erdoğa dün görevinden alınarak, bu göreve Ali Yaman atandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürü İlknur Işıl Türkmen de dün görevinden alındı, yeni müdürü Erdinç Akgür oldu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, tüm atamalar bugünden itibaren geçerli oldu.

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