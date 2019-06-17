Kombos’tan geleceğe yatırım: İnnovation Center

Kombos Otomotiv, resmi açılışını 21 Haziran’da yapacağı Kombos Innovation Center’i, düzenlenen kahvaltılı basın toplantısında tanıttı

Başbakan Ersin Tatar, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kombos Otomotiv yöneticileri ve çok sayıda basın mensubunun katıldığı tanıtım toplantısında, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde kurulan Innovation Center projesinin detayları hakkında bilgi verildi.

“Avrupa ile rekabet edebilecek gençler yetiştireceğiz”

Açılışta bir konuşma yapan Kombos Otomotiv Direktörü Serhan Kombos, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi, hükümetin icraatlarıyla ekonomiye ivedilikle destek vermesini ve sahip çıkmasını temenni ettiğini söyledi.

Ekonomik rekabetin artık hızlı balığın yavaş balığı yemesi kriterine dayandığını belirten Kombos, firma olarak ticari bir beklentilerinin olmadığını ifade ederek:

“Burada, elektrik-elektronik ve gelişim innovasyon anlamında çalışmak isteyen gençlerimize, hem atölye hem de ofis imkânı vereceğiz. Amacımız ülke gençliğine destek olmak. Vereceğimiz eğitimler ve sunacağımız imkânlarda tamamen ücretsiz olacak. Ayrıca bu bahsettiğimiz alanlardaki iyi fikir projelerine de finansman desteği vereceğiz. Bu sayede de Avrupa ile rekabet edebilecek genç beyinler yetiştireceğiz. Hep birlikte çalışmadan bir yere varamayız. Bunu idrak etmemiz gerekiyor” dedi.

Tatar: KKTC devletine güvenenler yatırımlarını yapıyor

Açılışta konuşan Başbakan Ersin Tatar’da Serhan Kombos’un, aileden aldığı bayrağı çok ileriye taşıyarak KKTC’ye damgasını vurduğunu ve kendi evlatlarına da aynı mirası bırakacağını bildiğini söyleyerek:

“Ortaya çıkan bu güzel projelerden dolayı KKTC adına çok mutluyum. Bu yatırımlar kolay yapılan yatırımlar değil. Demek ki KKTC’nin geleceğine güveniyorsunuz ki bu büyük yatırımları yapıyorsunuz. Biz de hükümet olarak bu yatırımlara destek için varız. Sizlerle birlikteyiz, asla karşınızda değiliz. Bu devletin yaşaması için sizlerin başarılı olması gerekir. Biz aynı gemideyiz. Yürekten kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Deniz: Kombos büyük bir fedakarlık yapmıştır

Açılışa katılarak duygu ve düşüncelerini paylaşan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ise, Serhan Kombos’un büyük bir fedakarlık yaparak, ticari kaygı gütmeden ülke ve ülke gençleri için bu merkezi kurduğunu söyledi ve “Kendi bağrımızdan çıkan Kombos ailesinin ikinci kuşağı Serhan Kombos, gençlerimizin eğitim görmesi ve kullanması için hiçbir ticari menfaat gütmeden bir inovasyon merkezi kurdu. Kişisel menfaatlerini öne koyan biri buraya daha karlı bir iş kurabilirdi. Ama o ülkesini ve gençlerini düşündü, tebrik ediyorum, gurur duyuyorum” dedi.

“İş hayatı beklemeye gelmez”

Kombos Otomotiv Mercedes-Benz Satış Müdürü İjan Dinçer Anibal’ın, Havadis Gazetesi Reklam Müdürü Bahar Elitok’a yaptığı açıklama da, ekonomik rekabetten dolayı artık iş hayatında kimsenin zaman kaybetmeye veya beklemeye tahammülü olmadığını söyleyerek: “Innovation Center, kaporta ve boyada daha iyi, daha hızlı ve en son teknoloji ile hizmet vermek amacıyla yapıldı. Zaman kaybının tahammül edilemediği ekonomik rekabet ortamında, servis ya da ufak hasarlardan dolayı gelen araçların hiç zaman kaybetmeden işlemlerinin yapılıp, sahiplerine teslim edilmesi birinci hedefimiz” diye konuştu.

Resmi açılış ve araba çekilişi 21 Haziran’da

Kombos Innovation Center’ın resmi açılışının 21 Haziran olarak belirtildiği basın açıklamasında aynı gece saat 20:00’da yapılacak olan çekiliş ile taahhüt edilen 3 marka otomobilin de sahiplerini bulacağı açıklandı.

Aynı gece araçların teslim edileceği belirtilirken, bu çekilişin amacının Kombos Otomotiv’in yapmış olduğu işe, temsil ettiği markalara ve müşterilerine duyduğu saygıdan ibaret olduğu ifade edildi.