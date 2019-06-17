Duble “Coco Bongo”

Son yıllarda Coco Bongo şarkısı ile ünlenen, dünya çapında rekor izlenme videolarına sahip sanatç ve sesiyle büyüleyen vokalist Carine önceki akşam Coco Bongo’da performanslarını sergiledi.

Hareketli geçen gecede Romanyalı sanatçı DJ Sava en sevilen parçalarını Port Cratos için çaldı. Gecede Carine de sesiyle ve sahne performansı ile büyüledi. Kaliteli hizmeti ve göz alıcı atmosferi ile konuklar haftanın yedi gün ağırlayan Coco Bongo, önümüzdeki haftalarda da popüler birçok sanatçının performansları ile adından söz ettirmeye devam edecek.