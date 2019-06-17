Magazin

Duble “Coco Bongo”

17 Haziran 2019

Son yıllarda Coco Bongo şarkısı ile ünlenen, dünya çapında rekor izlenme videolarına sahip sanatç ve sesiyle büyüleyen vokalist Carine önceki akşam Coco Bongo’da performanslarını sergiledi.

Hareketli geçen gecede Romanyalı sanatçı DJ Sava en sevilen parçalarını Port Cratos için çaldı. Gecede Carine de sesiyle ve sahne performansı ile büyüledi. Kaliteli hizmeti ve göz alıcı atmosferi ile konuklar haftanın yedi gün ağırlayan Coco Bongo, önümüzdeki haftalarda da popüler birçok sanatçının performansları ile adından söz ettirmeye devam edecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kemal Akkan Batman

Tatilde çocuğa ‘Hayal Kurma’yı öğretin…

17 Haziran 2019

Lefkoşa’dan Yeni Türkü geçti

17 Haziran 2019

Girne, kültür ve sanata doyacak

17 Haziran 2019

Lefkoşa’da Yunan ve Balkan coşkusu

16 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı