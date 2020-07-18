Kolombiya’da uyuşturucu kartelleri tecrit ilan etti: Uymayanlar öldürülüyor

Kolombiya’da uyuşturucu kartelleri ve diğer silahlı gruplar kendi koronavirüs tecritlerini uyguluyor ve buna uymayan sivilleri öldürüyor. İddia, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yeni raporundan.

Asscoiated Press’in aktardığına göre, son aylarda bu grupların kısıtlamalarına karşı çıkan ya da dikkate almayan en az 9 kişi öldürüldü.

Bunlardan biri 8 Haziran’da Putumayo eyaletindeki San Miguel kasabasında öldürülen halk lideri ve aktivist Edison Leon Perez’di. Perez, sağcı paramiliter örgütlerle bağlantılı La Mafia adlı bir uyuştucu çetesinin uyguladığı tecrit önlemlerine karşı hükümete çağrı yapmasından sonra öldürüldü.

Bir diğer vakadaysa bir cep telefonu tamircisinde alkol alarak tecrit önlemlerini ihlal ettikleri için iki Venezuelalı işçi öldürüldü.

32 eyaletin 11’inde silahlı gruplar tecrit önlemleri uyguluyor

HRW raporuna göre yasadışı silahlı gruplar ülkedeki 32 eyaletin en az 11’inde Kovid-19’un yayılmasını önlemek için kendi tecrit uygulamalarını zorla hayata geçirdi. Bu bölgelerde yaşayan kişilere WhatsApp mesajları ya da broşürler yoluyla uyarılar gönderildi.

HRW Amerika Kıtası Direktörü José Miguel Vivanco pandemiyi halk üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmak için kullanan ve çoğunlukla kırsal bölgelerde faaliyet gösteren bu gruplar arasında uyuşturucu çetelerinin yanı sıra hükümetle yaptığı barış anlaşması sonrası dağılan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) ayrılan ve silah bırakmayı reddeden gruplar, Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve sağcı paramiliter gruplar olduğunu söyledi.

Ülkenin kuzeyinde ELN’nin bu yıl yayımladığı bir broşürde, “savaşlarının hayat kurtarmak için bazı kişileri öldürmesiye mecbur kaldığının” söylendiği ve sadece gıda satan yerler, fırın ve eczanelerin çalışmasına izin verildiği uyarısının yer aldığı açıklandı.