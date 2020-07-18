Bilim ve Teknoloji

Bitcoin dolandırıcılarının Twitter vurgunundan elde ettiği gelir açıklandı

18 Temmuz 2020

Kripto para birimi Bitcoin’in çevrimiçi verileri, Twitter’da birçok ünlü kişinin hesaplarını ele geçiren dolandırıcıların en az 112 bin ABD Doları elde ettiğini ortaya çıkardı.

Mevcut verilere göre, dün gece yarısına kadar saldırı sırasında ele geçirilen ünlü hesaplar aracılığıyla 321 Bitcoin transferi gerçekleştirildi.

Bu transferlerin toplamının, 112 bin dolara tekabul eden 12.3 Bitcoin parası olduğu saptandı.

Veriler ayrıca, dolandırıcıların hesabına yapılan para transferlerinin halen devam ettiğini gösterdi.

Bitcoin fiyatı şu anda yaklaşık 9 bin 91 dolar olarak belirtiliyor.

Dün akşam saatlerinde dolandırıcı hackerlar, eski ABD Başkanı Barack Obama, televizyon yıldızı Kim Kardashian, SpaceX CEO’su Elon Musk, rapçi Kanye West, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Amazon’un sahibi Jeff Bezos gibi isimlerin Twitter hesaplarını hacklemişti.

Tüm hacklenen hesaplardan atılan eş zamanlı tweetlerde, yarım saat içinde belirtilen hesaba gönderilen Bİtcoin miktarının iki katı kadar geri dönderileceği belirtildi.

Twitter’dan yapılan açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.


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