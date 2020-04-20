Kolan Hastanesi devre dışı kaldı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kolan Hastanesi’ne aktarılan bölümleri, Sağlık Bakanlığı tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinden yardım alınarak bugün eski yerlerine taşındı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bünyesinde bulunan ve şuanda “Öksürük ve Ateş Polikliniği” olarak kullanılan Ayaktan Tanı Merkezi’nin ikinci katı karantina servisine dönüştürülecek, hali hazırda karantina olarak kullanılan Nöroloji, Üroloji ve Göğüs Servisi’nde tedavi gören Kovid-19 pozitif vakalar da buraya aktarılacak.

Vakaların Ayaktan Tanı Merkezi’nin 2’nci katına aktarılması ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasında bulunan servisler de eski fonksiyonuna dönecek.