Askerde aile ziyaretleri Mayıs’ta başlayabilir

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Nöroloji Uzmanı Dr. Suzan Yalınkaya, Radyo Güven’de yayınlanan Gülçin Başaran’ın sunduğu “Poliklinik Özel” programında yaptığı açıklamada, Koronavirüs salgınında her şey yolunda giderse ve yatay bir seyir görülürse, Mayıs ayı başında askerlerin aile ziyaretlerinin başlamasının planlandığını belirterek, bu ziyaretlerin de yine askerlerin sağlığını koruyucu tedbirler kapsamında sosyal mesafeye uyularak kişi sayısının kısıtlı tutularak yapılabileceğini kaydetti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya Koronavirüs’te olumlu gelişmelerin yaşandığına işaret ederek, 60 kadar aşının çalışmasının sürdüğünü ve son gelen bilgilere göre, Eylül ayında bir aşının hazır olacağının öngörüldüğünü kaydetti.

Türkiye’den gelen yeni tedavilerin olduğunu özellikle İmmune Globulin ve plazma tedavilerinde olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, virüs ile ilgili Türkiye’de bir çok uzman doktorun virüsü izole ettiğini, virüsün izole edilesi tedavide oldukça umur verici gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, bu süreçte herkese düşen görevin, bilim adamlarına aşıyı ve tedaviyi bulmaları için zaman kazandırmak olduğunu, bunun için de virüsün yayılmasını engellemek için belli bir süre izole yaşanması gerektiğine işaret etti.

Programda, Koronavirüse karşı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın aldığı tedbirlere de değinen Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu virüsün duyulduğu ilk andan itibaren çok ciddi tedbirler aldığını ve almaya da devam ettiğini söyledi.

Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya şunları kaydetti: “Hem askerler, hem görevli personel şu an izole olmuş durumdadır. Hepimiz izoleyiz, çalıştığımız yerde oldukça iyi korunuyoruz. Doktorların, Maske ve Siperliği ve koruyucu bütün ekipmanları vardır. Özellikle birliklere girişlerde çok ciddi önlemler alındı ve herkesin ateşi ölçülüyor. Görevli olmayan hiç kimse birliklere giremiyor. Aileler giremiyor, kendimizin hiçbir misafiri birliklerde yoktur. Kendimiz ayrıca, çalışan personel olarak dışarıda sadece evimizdeyiz. Markete bile gitmiyoruz. Sadece, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kendi marketlerinden ve kantinlerinden alış veriş yapıyoruz. Kesinlikle şu an çalışan kimsenin dışarıyla teması yoktur.”

Askerlerin bu süreçte tamamen izole durumda olduğunu ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, “Biz hem kendimizi korumak adına, hem de askerlerimizi korumak adına tüm Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı çalışanları kendisini izole etmiş durumdadır” dedi.

Birliklerde askerin yemeklerini, açık havada yediğine de işaret eden Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, askerlerin bir masada iki kişi olacak şekilde ve en az aralarında 2-3 metre olacak şekilde yemeklerini yediklerini, ayrıca koğuşlarda da yine sosyal mesafeyi koruyacak şekilde yatakların düzenlendiğini kaydetti.

Askeri kantinlere girişin sadece personele izin verildiğini, dıştan emekli personelin dahil içeriye giremediğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, “Kantinlere girerken kişiler ellerini dezenfekte ediyorlar, eldivenlerini giyiyorlar, maskelerini takıyorlar ve kantine 10 kişiden fazla kişi giremiyor. Her bir saatte kantinlerde yarım saatlik bir temizlenme yapılıyor” dedi.

Lojmanlarda ise alınan tedbirler kapsamında düzenli olarak dezenfektenin yapıldığını söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, hem evlerinin içerisi, hem de lojmanların bahçelerinin de düzenli olarak dezenfekte edildiğini ayrıca, Lojmanlara da şu an giriş- çıkışın yasak olduğunu, lojmanlara sadece ikamet edenlerin girebildiğini, onun dışında misafir de kabul edilmediğini kaydetti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki askerlerin belli periyotlarda doktorlar tarafından sağlık taranmasından geçtiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya “Pile dahil, tüm dış birliklerdeki askerlerin sağlık taramasının da yapılması için sürekli ziyaretler gerçekleştiriliyor ve askerlerin düzenli olarak ateşleri ölçülüyor. Muayenelerini yapıyoruz. Herhangi bir şikayetleri olursa daha detaylı bir muayeden geçirip gerekli yere gönderiyoruz. Ayrıca askerlerin kendi hijyenlerini nasıl sağlayacaklarıyla ilgili de sürekli bilgilendirmenin yapıldığını kaydetti.

Programda, askerlerin şu süreç içerisinde tek sıkıntısının ailelerini görememeleri olduğunu, bunun dışında birlik komutanları ve doktorların onlara güvenli bir ortam sağladığına işaret eden Nöroloji Uzmanı Dr. Yalınkaya, “Askerlerimiz, virüsten izole olan en güvenli yerdeler. Her şey rutin giderse ve salgın yatay bir seyir halinde olursa, Mayıs ayı başında askerlerin aile ziyaretlerinin başlaması planlanıyor. Bu ziyaretlerin de yine askerlerin sağlığını koruyucu tedbirler kapsamında sosyal mesafeye uyularak ve kişi sayısının kısıtlı tutularak yapılabileceğini kaydetti.