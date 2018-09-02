Köfünle karpuz alan kalmadı

Van araç arkasında sebze meyve satışı da tarihe karışıyor. Özellikle yaz aylarında yol kenarlarına park ederek veya köy ve mahalleleri gezerek karpuz kavun satanlar artık ekmeğini çıkaramayacak noktaya geldi

Her gün ekmek parası kazanmak için yağmur, çamur, sıcak demeden van aracını Göçmenköy’de yol kenarına park edip mevsimlik meyve, sebzesini satan Mustafa Konaç, bize yaptığı işin geçmişini ve bugününü anlattı. Eskiden van araçları ile meyve sebze satanların Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde sıraya dizildiğini ama süper marketlerin çoğalması ile bu işi yapan kişilerin azaldığını söyleyen Konaç, ekonomik krizin bu mesleği de vurduğunu eskiden köfünle karpuz alan insanların şimdi bir taneyi zor aldığını söyledi.

Mevsimine göre meyve sebze satıyor

Mevsimine göre meyve sebze sattığını söyleyen Konaç, Karpuz mevsiminin neredeyse bitmek üzere olduğunu ve sırada nar mevsimi olduğunu, nar satacağını belirtti. Mevsimine göre, portakal, mandalin, nar, karpuz, kavun, çilek ve zeytin gibi meyveler sattığını anlatan Konaç, yaptığı işin aileden geldiğini, taze ve mevsimlik meyveye talep olduğu için kendisinin de bu işi yaptığını ifade etti.

“Eskiden Vanlar dizilirdi”

Eskiden Lefkoşa’nın birçok yerinde van araçlarla tezgah açan ve seyyar satıcılık yapan çok kişi olduğunu yer yer sıralanan van araçların sahiplerinin her türlü meyve sebzeyi tezgahlarında sattıklarını hatırlatan Konaç, eskiden süper marketlerin olmadığını, ufak bakkalların olduğunu bu nedenle de patates, soğan, narenciye gibi ürünlerin vanlarda satıldığını vurguladı. 20 yıl önce Terminal bölgesinde ve eski un fabrikasının olduğu yerde sıra sıra van araçların dizildiğini kaydeden Konaç, eskiye nazaran van araçlarla yapılan seyyar meyve, sebze satıcılığının çok azaldığının altını çizdi.

“Eskiden köfünle karpuz alınırdı şimdi 1 tane”

İşlerin her zaman aynı seviyede gitmediğini vurgulayan Konaç, satışların bazen çok kötü olduğunu ama dengelemeye çalıştıklarını söyledi. Bu zamanda her şeyin ateş pahası olduğunu ve karın tokluğuna çalıştığını aktaran Konaç, insanların eskiden köfünle karpuz aldığını, şimdi ise bir karpuz almakta zorlandıklarını sözlerine ekledi.

“Kuraklık fiyatları etkiledi”

Şu an karpuz sattıklarını 15-20 güne kadar karpuz mevsiminin biteceğini söyleyen Konaç, Karpuzu şu anda fiyatının kaliteye de bağlı olduğunu ve birinci sınıf bir karpuzun 3 TL’den satıldığını belirtti. Geçmiş senelerde daha ucuz olan karpuzun bu sene fiyatının düşmemesinin sebebi olarak kuraklığı ve az üretimi gösteren Konaç, sırada narın olduğunu vurguladı.

Eniz Orakcıoğlu