Üniversite sınavı: Acaba burslar da mı öğrencileri çekmedi?

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı ve KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların yarısından fazlası boş kaldı. Toplamda 17 bin 801 kontenjan ayrılmış, bunun sadece 8 bin 178’i dolmuş. Yani %46’sı… Lisans düzende de durum bundan farklı değil. Lisans düzeyinde de 13 bin 38 kontenjan ayrılmış, bunun 5 bin 833’ü dolmuş. Bu da %44.73’üne karşılık geliyor. Son iki yıldır kayıt hakkı elde eden öğrenci sayısında rakamsal olarak bir düşüş yaşandığı doğrudur. 2016’da 11 bin 960, 2017’de 10 bin 795, şimdi ise 8 bin 178 öğrenci kayıt hakkı kazanmış. Bir de bu 8 bin öğrencinin kaçının kayıt yapacağını da bilmiyoruz. Muhtemelen bu rakam daha da azalacak. Peki bu son iki yıldaki sistematik düşüşün nedenini iyi tespit etmek gerekir. Son iki yılda 3 bin 782 daha az öğrenci kayıt hakkı elde etmiş… Ben bu işe üzülenlerden değilim. Bu ada yarısında 105 bin öğrenci var. Belki bu daha da artacak. Peki bu kontrolsüz büyümeye hazır mıyız? Bununla ilgili bütün çalışmaları yerine getirdik mi? Bana sorarsanız rakamlar üzerinden tartışma yapmanın bile bir anlamı yok.

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Haa! Elbette son iki yılda yaşanan bu düşüşün tek bir sebebi yoktur. Çok farklı sebepleri vardır. Dilimiz döndüğünce bu köşeden defalarca bunları yazdık. Bunların bazılarını yeniden hatırlatmakta yarar var. Bu yılki düşüşün elbette en önemli sebebi Türkiye ve ülkemizde yaşanan döviz krizi olsa gerek. Bildiğim kadarı ile Türkiyeli öğrenciler okul ücretlerini Türk Lirası ödüyor. Ama kiralar öyle mi? Ev kiralarının büyük bir kısmı döviz cinsinden… Bir de buna KKTC’deki pahalılık eklenince KKTC’de üniversite öğrencisi olmak kolay değil.

Bir ikincisi bizim hiç de üzerinde durmadığımız, pek dikkate almadığımız “başarı sıralaması” var. YÖK “kalite” üzerine vurgu yaparak başlattığı bu uygula elbette bizim üniversiteleri de etkilemiştir. Bu başarı sıralaması ile her isteyen istediği bölüme başvuramıyor, belli bir puanı elde etmesi gerekiyor. Örneğin KKTC’deki Tıp Fakültelerine girmek için bir öğrencinin ilk 50 bin öğrenci arasına girmesi gerekiyor. Bununla birlikte mühendislik, hukuk ve öğretmenliklerde de başarı sıralaması uygulaması var. Bu durum da giriş puanlarını yukarıya çekiyor. Dolayısı ile daha önce düşük puanlarla girilen bölümlere girilemiyor.

Elbette kalite konusu da önemli bir konu öğrenci tercihleri arasında… KKTC’deki üniversitelerin önemli bir kısmı hep nicel büyümeyi hedeflediği için nitel gelişim yıllar içinde aynı düzeyde ileriye taşınamadı. Bu da kalite arayan iyi öğrencilerin Türkiye’nin farklı okullarına kaymasına neden oldu. Öğrenci sayısının 100 bini aştığı bir ortamda artık kalitenin de ciddi ciddi konuşulması gerekiyor.

KKTC’de yeni öğretim yılında yanılmıyorsam 19 üniversite faaliyette olacak. Bunların 13-14 tanesi ÖSYM’nin kılavuzunda yer aldı. Faaliyette olanların yanında en az 10 tane de izni alınan üniversite var. Bu iş nereye kadar gidecek merak ediyorum. Bir taraftan Türkiye’den gelen öğrenci sayısı düşerken, diğer taraftan üniversite sayısı her yıl artış gösteriyor.

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Esas can alıcı nokta ne biliyor musunuz? Bu yıl gelen öğrencilerin hangi bölümlere girdiğini kaçının burslu kaçının ücretli olduğu ile ilgili bazı veriler üzerinde çalışıyorum. Daha sonuçlanmadı. 2017’de yaptığım çalışmada Türkiye’den gelen öğrencilerin %72’sinin burslu bölümleri tercih ettiğini görmüştük. Az miktarda DAÜ, ama onun dışındaki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin büyük çoğunluğu burslu bölümleri tercih ettiklerini ortaya çıkmıştı.

Buna rağmen geçen yıla göre bu yıl 2 bin 600 daha az öğrencinin KKTC üniversitelerini tercih etmesi düşündürücü… Artık burslu olma da tercih edilir olmaktan çıktı demek ki… Bunun üzerinde kafa yormakta yarar var. Belli ki öğrencilerin artık istekleri ve beklentileri farklılaştı.

İşte önemli olan da bunu görebilmekte…

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İngiltere, üniversiteye girişte fırsat eşitliğini tartışıyor

İngiltere’de bir yükseköğretim gözlemcisi, üniversitelerin adaylar arasından seçim yaparken sadece not çizelgelerini değil, aynı zamanda öğrencilerin içinde bulunduğu sosyo-kültürel ve ekonomik durumun da dikkate alması gerektiğinin altını çiziyor. Adil Eğitim İttifakı (FEA) kampanya grubunun bir raporu olarak ortaya çıkan çağrıda, öğrenci kabulü için teklif veren okulların, başvuru sahiplerinin o yaşa kadar neler yaptıklarının da değerlendirmeye katmasının daha adil ve şeffaf bir yükseköğretim için önemini belirtiliyor.

En yüksek notlar, “bilgiye ulaşabilirlik” çerçevesinde değerlendirilmeli…

Birleşik Krallık üniversitelerinin çoğu, bir öğrencinin okula gittiği yer, sosyo-ekonomik yapısı ve nerede yaşadıkları da dahil olmak üzere birtakım bağlamsal verileri kullanıyor. Ancak, Adil Erişim ve Katılım Öğrenci Ofisi direktörü Chris Millward, “fırsat eşitliğini” geliştirmek için okula kabullerde bağlamsal verileri kullanmaya daha “iddialı bir yaklaşım” getirilmesi çağrısında bulunuyor. “A” seviyesindeki en yüksek notların, ancak öğrencilerin bilgiye ulaşabilirliği kıstası ile düşünüldüğünde sağlam bir potansiyel ölçüt olarak ele alınabileceğini söyleyen Millward, bilgiye erişim eşitsizliğinin öğrenci potansiyelindeki eksikliği yansıtabileceğinin ve fırsat eşitliği sağlanırsa pek çok öğrencinin asıl potansiyelinin görülebileceğinin altını çiziyor.

Seçkin üniversitelerin kabul ettiği öğrenci profilindeki eşitsizlik

Oxford ve Cambridge de dahil olmak üzere pek çok seçkin üniversite, son zamanlarda etnik azınlıklardan ve bilgiye ulaşım eksikliği olan bölgelerden çok az sayıda başvuru kabul etmeleri konusunda eleştiriliyorlar. 2016 yılında yayınlanan rapor, Cambridge Üniversitesi’ne girenlerin sadece yüzde üçünün düşük ekonomik seviyedeki mahallelerden olduğunu ortaya koyuyor.

Bazı üniversitelerin öğrenim harçlarının da oldukça yüksek olduğunu belirten Millward, yükseköğretime erişimde fırsat eşitliğinden çok uzakta olunduğunu söylüyor ve ekliyor: “Yeni nesil öğrencilerin başarısızlığa uğramaması için bir an evvel çözüm üretilmesi, harçların düşürülmesi için sağlam yaptırımlar uygulanması gerekiyor.”

Sosyoekonomik olarak dezavantajlı gençlerin karşılaştığı engeller

Adil Eğitim İttifakı oluşumunun şefi Sam Butters da, iyi üniversitelerin öğrenci yelpazelerini genişletmesi gerektiğini belirtiyor. Ebeveynlerin gelirinin, okulun kalitesinin ve diğer sosyo-kültürel faktörlerin, öğrencilerin hem sınavlarda ne kadar başarılı olduklarını hem de yükseköğretime geçiş olasılıklarını etkilediğinin bilindiğini belirten Butters; üniversitelere uygulanacak yaptırımlarda, kabulde sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan gençlerin karşılaştığı engellerin tanınması gerekliliğini belirtiyor. Eğitimde Adalet İttifakı (FEA) da tam da bu sebeplerde, okulların kabullerde kullandıkları içeriğe dayalı verileri kamuya açıklaması gerekliliğini vurguluyor. FEA bu kapsamda, üniversitelerin yıllık öğrenci alımlarının ayrıntılarının da yayınlanmasını istiyor.

24 seçkin üniversiteyi temsil eden Russell Group adlı oluşumun yöneticisi Sarah Stevens ise, kendilerine bağlı tüm üniversitelerin, kabul esnasında pek çok farklı veriyi kullandığını söylüyor. Stevens, öğrencinin niteliği ve notlarının akademik yeteneğin önemli bir göstergesi olduğunu; ancak üniversitelerin, başvuranın başarı düzeyini anlamak için bir dizi başka faktörü de dikkate aldığını belirtiyor. Bunları arasında, öğrencinin gittiği okul, büyüdüğü yer, devlet koruması altında bir çocuk olup olmadığı ya da ailede yükseköğrenim görecek ilk kişi olup olmadığı gibi kriterler bulunuyor.(Kaynak:egitimpedia.com)