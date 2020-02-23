Dünya

Kobe Bryant’ın helikopter pilotunun 2015’te yaptığı ihlal ortaya çıktı

23 Şubat 2020

NBA yıldızı Kobe Bryant, kızı Gianna ve beraberindeki yedi kişinin hayatını kaybettiği düşen helikopterin pilotu Ara Zobayan’ın geçmişinde uçuş kurallarına yönelik bir ihlal gerçeği ortaya çıktı.

Basketbolun efsanevi ismi 41 yaşındaki Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna, Los Angeles’ın Calabasas bölgesinde geçirdikleri bir helikopterin düşmesi sonucunda yanlarındaki yedi kişiyle birlikte hayatlarını kaybetmişlerdi.

Helikopterin düşme nedeni olarak hava şartları gösterilirken, emniyet yetkilileri de kalın sis tabakasının havayı kapladığı koşullarda yapılan uçuşun, kaza nedeni olduğunu belirmişti. Ancak ortaya çıkan yeni bir bilgi, helikopterin düşme nedeni pilotaj hatası da olabilme ihtimalini gündeme getirdi.

NTV’nin aktardığına göre, uçağın pilotu Ara Zobayan’ın 2015 yılında hava şartlarından kaynaklı bir ihlale neden olduğu öğrenildi.

Yaptığı ihlali kabul etmişti

Mayıs 2015’te Ara Zobayan, Federal Havacılık İdaresi kanunlarını ihlal ederek yoğun sis içeren bir uçuş gerçekleştirdi. Kobe Bryant’ın, “Ondan başkasıyla uçmam” dediği ve Kylie Jenner gibi birçok ünlü ismin sadece onunla uçmak istediği Zobayan da 2015’te yaptığı ihlali kabul etmişti.

26 Ocak’taki düşen helikopterde yolcularla beraber hayatını kaybeden 50 yaşındaki Zobayan’ın, helikopter yüksek hızdayken Calabasas’ta bir yamaca girdiği, helikopterin 366 metreden düştüğünde bir bulut katmanının üzerine tırmanmaya çalıştığı öğrenildi. Havanın sisli olması nedeniyle pilotun yönünü kaybettiğine dair iddialar ortaya atıldı.

24 Şubat’ta tören düzenlenecek

Düşen helikopterde hayatını kaybeden Kobe Bryant ve kızı Gianna, ailenin isteği üzerine gizli bir törenle, açıklanmayan bir mezarlığa gömüldü. Ancak baba kız için 24 Şubat’ta Bryant’ın maçlara çıktığı Staples Center’da bir tören düzenlenecek. Bu tarihin seçilme nedeni, Kobe Bryant’ın yıllarca Lakers takımında giydiği 24 numaralı forma ile iyi bir basketbolcu olarak yetişmekte olan Gianna’nın giydiği 2 numaralı formanın birleştiği tarih olması.




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