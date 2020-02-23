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Güzelyurt’ta kavga: 9 kişi tutuklandı, 4 kişi bıçakla yaralandı

23 Şubat 2020

Güzelyurt’ta açık pazar alanında kavga eden 9 kişi tutuklanırken, olayda 4 kişi bıçakla yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün saat 17.00 sıralarında Güzelyurt’ta, açık pazar alanının arka kısmındaki bahçe yolu içerisinde Ö.S.(E-24), A.S.(E-55), M.S.(E-28) ve F.S. (E-19) bir taraf olup N.K.(E-53), Ö.K.(E-25), R.K.(E-18), K.K. (E-25) ve A.K.(E-32) ile aralarında çıkan tartışma sonucu kavga etti.

Kavga sırasında Ö.S.(E-24) tasarrufunda bulunan bıçak ile N.K.’yi (E-53) sol bacağından, Ö.K.’yi (E-25) sol uyluk kısmından, R.K.’yi (E-18) sol arka kolundan, K.K.’yi (E-25) ise sırtından hafif şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıslar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördükleri ilk yardım tedavisi sonrasında taburcu oldu. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.




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