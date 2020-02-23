Dünya

Rusya Japonya’da karantinadaki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti, 3’ünde koronavirüse rastlandı

23 Şubat 2020

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Japonya’nın Yokohama kentinde karantina altına alınan ve 2 kişinin öldüğü Diamond Princess cruise gemisinden 8 Rusya vatandaşının tahliye edildiğini, vatandaşların 3’ünde koronavirüse rastlandığını ifade etti.

Golikova’nın yazılı açıklamasında, “8 vatandaş Rusya’ya döndü, gemide oldukları sırada 3 vatandaşta yeni tip koronavirüse rastlandı. Diğer Rusya vatandaşları da Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın özel uçağı ile yolculuk yapmayı reddetti” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, tahliye işlemi sırasında uçakta vatandaşların sağlık durumunu gözetim altında tutan doktorlar yer aldı. Tahliye edilen vatandaşlar 14 gün Kazan’da karantinada kalacak. Diğer yandan ülkeye dönen vatandaşlar kendilerini iyi hissediyor. Virüse rastlanan kişilerin sağlık durumu hafif ve herhangi bir zorluk görülmüyor.

Diamond Princess gemisi Yokohoma’dan 20 Ocak’ta ayrıldı ve limana 3 Şubat’ta geri döndü. Japonyalı yetkililer, Çinli bir yolcunun Hong Kong’da hastalanması nedeniyle gemiyi iki hafta karantina altına aldı. Gemideki 2 yolcunun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.




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