DünyaSpor

Kobe Bryant’ın eşi,helikopter şirketine dava açtı

25 Şubat 2020

Geçen ay bir helikopter kazası sonucu kızıyla birlikte hayatını kaybeden efsanevi basketbolcu Kobe Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketi Island Express Helicopters’a dava açtı.

Vanessa Bryant, Los Angeles’ta açtığı davada şirketi “ihmal sonucu ölümlere sebebiyet vermekle” suçladı.

Bryant, pilot Ara George Zobayan’ın sisli hava yüzünden helikopteri havalandırmaması gerektiğini söylüyor.

Kobe Bryant’ın eşinin istediği tazminat ise açıklanmadı. Island Express Helicopters şirketi kaza sonrası seferlerini durdurmuştu.




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