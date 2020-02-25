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Hentbol kadınlar son periyotta

25 Şubat 2020

Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Kadınlar Liginde 4üncü devre ilk maçları oynandı

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde düzenlenen Kadınlar Süper Ligi’nde 4üncü devre maçları başladı.

 

Lig klasmanının son devresinde oynanan ilk maçlarda Esentepe Efsane Yetenek Avcıları ile Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) takımları rakiplerini mağlup etmeyi başardılar.

Mağusa’da Esentepe Efsane Yetenek Avcıları takımını konuk eden Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 4 sayı farkla rakibine boyun eğdi. Esentepe kadınlarının 33-29’luk üstünlüğü ile biten maçın ardından DAÜ 5 puanda kaldı, Esentepe ise puanını 8’e yükseltti.

Yakın Doğu RA 25 Salonu’nda oynanan ligin bir başka maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kadınları Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ)’ni konuk etti. UKÜ’nün üstünlüğünde biten maçta ev sahibi YDÜ sahadan 40-31’lik mağlubiyetle ayrılırken, lider UKÜ puanını 18’e yükseltti. YDÜ kadınları ikinci sırada 9 puanda kaldı ve Esentepe ile olan puan farkı 1e inmiş oldu.

 

Kadınlar Süper Lig Puan Durumu

TAKIMLAR          O            G            B             M           A             Y             P             Av.

1.Ü.K.Ü.              10           9             0             1             351         257         18           94

2.Y.D.Ü.                               10           4             1             5             299         309         9             -10

3.ESENTEPE E.   10           4             0             6             289         295         8             -6

4.D.A.Ü.              10           2             1             7             269         347         5             -78

 

 




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