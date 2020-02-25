Potada kupa gecesi

Basketbol Federasyon Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor bu akşam karşı karşıya gelecek

GÜVEN VE KIRYAĞDI İLE KONUŞTUK:

Federasyon Kupası finalinde mücadele edecek iki takımın antrenörü HAVADİS Spor’a açıklamalarda bulundu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Koç Halit Kıryağdı güzel bir maç beklentisinde olduklarını ifade ederken Koopspor çalıştırıcısı Emrah Güven “Koop her zaman finallerin takımıdır” diye konuştu

MAÇ BRT 2’DEN NAKLEN:

Kupa finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor bu akşam saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda mücadele edecek. Karşılaşma, BRT 2’den canlı ekranda olacak

Tonguç KOTAK

Basketbolda ‘Federasyon Kupası’ sahibini buluyor. Kupa finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Koopspor bu akşam karşı karşıya gelecek.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç, saat 19.00’da başlayacak.

Basketbolseverler karşılaşmayı BRT 2’den ‘canlı’ izleyebilecek.

Koçlar, Havadis’e konuştu

Finalde mücadele edecek takım antrenörleri HAVADİS Spor’a konuştu.

Koopspor Antrenörü Emrah Güven “Koop her zaman finallerin takımıdır” derken Yakın Doğu Üniversitesi’nde Halit Kıryağdı, güzel bir maç beklentisini dile getirdi.

Güven: Koop finallerin takımı

Koopspor’da Koç Emrah Güven ‘Kupa’ finaliyle ilgili “Koopspor olarak kupa finaline hazırız. Hedef, 15. kez kupayı müzemize götürmektir. Yıllardır söylediğim bir söz var Koopspor her zaman finallerin takımıdır. Teknik olarak maça gelecek olursak zorlu bir maç bekliyorum. İki taraf da kupayı kazanmak istiyor. Son dönemde enerji anlamında takımımdan memnunum ancak kupa için özellikle savunmada daha çok savaşmalıyız, agresif olmalıyız. Her hücum ve savunma bu gibi finallerde çok kıymetlidir. Topun kıymetini bilmemiz lazım. Az top kaybı yaparak hücumda zeka koyarak, sabırlı oynayarak maçı lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda sakat ve hasta oyuncularımız var. Kaptan Andım takıma döndü ve finalde sahada olacak. Umarım seyir zevki yüksek, basketbolun konuşulacağı bir maç olur. Tüm sporseverleri Atatürk Spor Salonu’na davet ediyorum.”

Kıryağdı: Güzel bir maç bizi bekliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Koçu Halit Kıryağdı ise bu akşamki final öncesinde “Federasyon Kupası finalinde son lig maçında bize karşı galibiyet almayı başarmış ve moral yakalamış Koopspor ile karşılaşacağız. Son iki maçımızda sakatlığından dolayı riske atmayıp oynatmadığımız oyun kurucum Lashard toparlandı ve iyi durumda. Ayni şekilde yarı finalde elindeki sorundan dolayı oynatmadığımız Halil de hazır. Genç oyuncularımız Alp ve Aykut un durumları maç saati belli olacak. YDÜ hiçbir maça eksik çıkmaz. Takımın mücadele gücünden memnunum. Güzel bir maç bizi bekliyor” diye konuştu.