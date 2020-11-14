Kobe Bryant, Forbes’un En Çok Kazanan Ölü Ünlüler listesine girdi

Basketbol efsanesi Kobe Bryant, mal varlığını ölümünden sonra büyütmeye devam eden Michael Jackson, Elvis Presley ve Marilyn Monroe gibi ikonlara katılarak ölümünden bu yana tahmini 20 milyon dolar (yaklaşık 150 milyon TL) kazandı.

Forbes’un internette “korkunç” olarak tepki çeken Highest-Paid Dead Celebrities of 2020 (2020’nin En Çok Kazanan Ölü Ünlüleri) listesi, Bryant’ı, bu yıl listeye katılan ikinci kişi olan ve mal varlığı tahmini 15 milyon dolar (yaklaşık 115 milyon TL) büyüyen Juice WRLD’ün önünde 6. sıraya yerleştirdi.

Listedeki en çok kazanan ölü ünlü, 48 milyon dolarla (yaklaşık 365 milyon TL) Michael Jackson. Onu 33 milyon dolarla (yaklaşık 250 milyon TL) Dr. Seuss, 32,5 milyon dolarla (yaklaşık 249 milyon dolar TL) Charlie Brown’un yazarı Charles M. Schulz, 25 milyon dolarla (yaklaşık 190 milyon TL) Arnold Palmer ve 23 milyon dolarla (yaklaşık 175 milyon TL) Elvis Presley izliyor.

Los Angeles Lakers’ın yıldızı yaklaşık 9 ay önce, 13 yaşındaki kızının, 6 arkadaşının ve pilotun da ölümüne sebep olan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kobra Bryant’ın eşi Vanessa Bryant, helikopter şirketine karşı, ihmal sonucu ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle hukuk mücadelesi vermeye devam ediyor.

Forbes, “Lakers’ın efsanesi ocakta bir helikopter kazasında öldükten sonra, Nike’ın Kobe Bryant ürünleri yok sattı” ifadelerini kullandı ve ekledi:

Hayranlar, otobiyografisine de hızla hücum etti ve kitap bu yıl 300 binden fazla kopya sattı.

Forbes’un analizine göre, The Mamba Mentality: How I Play (Mamba Mentalitesi: Nasıl Oynuyorum) başlıklı otobiyografi bir önceki yıla göre 10 kattan fazla kopya sattı. Bryant’ın Nike spor ayakkabılarının fiyatları da ikinci el satış platformlarında bin doların (yaklaşık 7 bin TL) üzerine yükseldi ve hatıra eşyalarının fiyatları üç kattan fazla arttı.

Bryant’ın vergilendirmeden önce yıllık 135 milyon TL’ye ulaşan gelirinin ana kaynağı, Nike’ın Mamba ayakkabı ve giyim kuşam ürünlerinin tahmini 250 milyon dolarlık (1 milyar 915 milyon TL) satışından geldi.

Cowen analisti John Kernan, Nike’ın, Bryant’ın Mamba serisini Jordan markası gibi bir yaşam tarzı markasına dönüştürmede saygılı ve ölçülü olacağını söyledi.

Forbes’e konuşan Kernan, şu sözleri kullandı:

Nike uzun vadeli çalışacak ve her şeyin özgün bir tasarımla, onun markasının mirası ve DNA’sıyla beraber, birinci sınıf seviyede yapılmasını sağlayacak.

Ağustostaki “Mamba Haftası” sırasında Nike, Kobe V Protro ayakkabısının yeni renk gruplarını çıkarmıştı. Şirket, aralıkta da “Bruce Lee” Kobe 5’i piyasaya sürmeyi planlıyor.

Nike sözcüsü, şirketin “gelecek birkaç ay boyunca çıkaracağı ürünler ve Mamba League’le (Mamba Ligi) Game Growers (Oyun Üreticileri) gibi topluluk temelli programlara olan bağlılığı yoluyla Kobe’nin mirasını onurlandırmaya” devam edeceğini söyledi.

Bazı Twitter kullanıcıları, Bryant’ın ailesi adına incinirken listeyi “korkunç” olarak nitelendirdi.