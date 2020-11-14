İmamoğlu, İstanbul’daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca’ya çağrıda bulundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı’nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu duyurdu. İmamoğlu, “Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır” diyerek Sağlık Bakanı Koca’ya tedbir çağrısında bulundu.

“TEDBİR ALMADA GECİKİYORSUNUZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bakan Koca’yı etiketleyerek, “Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın ‘Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı’ bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART”

İstanbul’da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İmamoğlu “Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul’umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart” demişti.