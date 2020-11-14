Papa Francis, sosyal medya hesabından dünyaca ünlü modele beğeni attı

Ünlü model Natalia Garibotto, Papa Francis’in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

“EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM”

Bunu fark eden bikini modeli Garibotto hikayesinde paylaşırken, “En azından cennete gideceğim” esprisini yaptı.

KİM BEĞENDİ?

Garibotto’nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa’nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Papa’nın ‘Franciscus’ kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor.

ÇARK ETMİŞTİ

Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky’nin belgeseli ‘Francesco’daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilen Papa, “Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey bu” sözleriyle ise çark etmişti.