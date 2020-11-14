Bilim insanları nükleer savaştan sonra ne yiyebileceğimizi açıkladı

Balıkçılığın küresel çaptaki etkilerini araştıran bilim insanları, nükleer savaş sonrasında dünyanın acil gıda tedariğinin deniz ürünlerinin oluşabileceğini ortaya koydu. Ancak bunun için şu anda okyanus yaşamı üzerinde baskı kuran aşırı avlanmaya son vermek gerekiyor.

Saygın bilim yayını PNAS’ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından Profesör Eric Galbraith ve su ürünleri alanında doktora adayı Kim Scherrer, bulgularını The Conversation’da kaleme aldığı bir yazıda anlattı.

Araştırmacılar, olası bir nükleer savaşın, başlangıçta düşünüldüğü kadar kadar kötü olmasa da balıklar üzerinde olumsuz etki bırakacağını ifade etti:

Şaşırtıcı bir keşif yaptık. Deniz ekosistemleri savaşın başında sağlıklı olursa, balıklar kriz zamanlarında çok önemli bir küresel acil gıda kaynağı olarak hizmet edebilir.

Nükleer savaş okyanusları nasıl etkileyecek?

Bir dizi nükleer savaş senaryosunun sonuçlarını simüle eden araştırmacılar, savaşın neden olacağı volkanik patlamalar sonucunda meydana gelecek soğuk ve karanlık koşullarda denizlerdeki plankton fotosentezinin azalacağını ve bu nedenle balıklarda büyümenin yavaşlayacağını saptadı:

Galbraith ve Scheller, “İnsanların karadaki bitkilerin büyümesinin yavaşlamasından etkilenmesi gibi, balıklar da denizdeki alglerin azalması yüzünden aç kalacak” diye yazdı:

İncelediğimiz en büyük savaş senaryosu ABD ve Rusya arasındaydı. Bu savaş, küresel balıkçılık ürünleri yüzde 30’a kadar düşürüyor.