Klasiklerde Burçin Aliusta yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 8’inci Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneğinin (KTKOD) her iki yılda bir gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunun Sekizimcisini, 12 şubat Çarşamba akşamı , YDÜ kampüsü içerisinde yer alan YDÜ.Hastanesi 101 numaralı Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Murat Osmanoğlu’nun yaptığı genel kurulda Saat 19.00 da açılan kurul saat 19:30 da saygı duruşu ile başladı. Divan heyetinin seçiminin ardından gündem sırası ile 2018 – 2019 faaliyet raporunu Başkan Burçin Aliusta iki saat süren bir tanıtımla üyelere sundu. Ardından dernek saymanı İnanç Babaliki ise mali raporu okuyarak mali raporu katılımcılara aktardı.

Her iki rapor da aklanarak dernek yönetim kurulunun ve organlarının seçimi yapıldı.

Seçime tek liste ile giren önceki başkanı Burçin Aliusta , aday listesini sundu. Dokuz kişiden oluşan yönetim kadrosu oy birliği ile kabul edilerek Burçin Aliusta derneğin yeniden ikinci kez Başkanı oldu. Onur kurulu ve Denetleme kurulu seçiminin ardından dilek ve temenni konuşmaları yer aldı. Kapanış konuşmasını yapan dernek başkanı Burçin Aliusta Tüm klasik severlere hitap etti. Önümüzdeki dönem çok farklı bir misyon ile yola çıkacağını belirten Başkan Aliusta , tüm yönetim kadrosu ile birlikte çok yoğun bir çalışma dönemi gerçekleştireceklerini belirtti. Bu süreçte tüm üyelerden ve klasikseverlerden destek ve katkı beklediğini

belirten başkan , daha kurumsal ve daha organize çalışma ortamları yaratacaklarını söyledi. Orta ve uzun vadede birçok çalışma olacağını ve bu iki yıllık dönemde tümü gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Geçmiş dönemde emek eden katkı sağlayan yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür eden Aliusta , en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklarını belirterek bir çok yeniliklerin yaşanacağı dönemin başladığını belirtti. Özellikle son iki yılda yakalanan hızlı ve istikrarlı yükselişin devam edeceğini söyleyen Aliusta , klasikseverleri çok renkli bir yıl beklediğini belirtti.Son olarak Yönetim kadrosu ile çekilen toplu fotoğraflarla Kurul sona erdi.

İki yıl boyunca dernek yönetiminde görev alacak isimler ise, şöyle:

Yönetim Kurulu: Burçin Aliusta; Ali Köroğlu, Olgun Bıçak, İnanç Babaliki, Tolga Tekin, Talmaç Başkaya, İpek Coşkuner, Cevdet Boğaçhan, Halil Erhan.

Denetleme Kurulu: Uğur Selçuklu, Coşkun Gürel, Bülent Evsal, Doğucan Kalkanel.

Onur Kurulu: Hüseyin Eylenceli, İsmail Gürel, Fehim Selçuklu, Hasan Rüstemoğlu”