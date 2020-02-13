Dünya

İngiltere Maliye Bakanı Javid istifa etti

13 Şubat 2020

İngiltere Maliye Bakanı Sajid Javid görevinden istifa etti. Javid’in, tüm danışmanlarını görevden alması yönünde Başbakan Boris Johnson’dan gelen talebi kabul etmediği için bu kararı aldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Başbakan Boris Johnson bugün kabinede yaptığı değişiklikler kapsamında, Sajid Javid‘e danışmanlarının işine son vermesi ve onların yerine Başbakanlık tarafından atanan özel danışmanlarla çalışması teklifinde bulundu. Ancak bu teklifi kabul etmeyen Javid’in görevinden istifa kararı aldığı belirtildi.

Ağustos ayında hükümetin anlaşmasız Brexit’in etkilerine dair bir raporunu basına sızdırdığı iddiasıyla Sajid Javid’in bir danışmanının işine kendisine haber verilmeden son verilmişti.

Johnson, kabine değişikliği kapsamında şu ana kadar Javid dışında sekiz bakanı görevinden aldı. Pakistan kökenli olan Sajid Javid, Theresa May kabinesinde de içişleri bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Javid’in yerine Rishi Sunak atandı

Öte yandan Javid’in yerine Rishi Sunak Maliye Bakanı olarak atandı.

Daha önce Hazine Bakanı olarak görev yapan 39 yaşındaki Sunak, ilk kez 2015 yılında Muhafazakâr Parti vekili olarak parlamentoya girmişti. Sunak, 1960’lı yıllarda İngiltere’ye göç eden Hint asıllı bir aileden geliyor.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İngiltere Koronavirüs’ü ‘yakın ve ciddi tehdit’ ilan etti

İngiltere Koronavirüs’ü ‘yakın ve ciddi tehdit’ ilan etti

10 Şubat 2020
Photo of Karantinaya alınan gemide 66 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

Karantinaya alınan gemide 66 kişide daha Koronavirüs tespit edildi

10 Şubat 2020
Photo of AB Sağlık Bakanları koronavirüs salgınını görüşecek

AB Sağlık Bakanları koronavirüs salgınını görüşecek

10 Şubat 2020
Photo of Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor

Bill Gates, 644 milyon dolara dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor

10 Şubat 2020
Photo of Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek

Jackie Chan, Koronavirüs panzehirini bulana 1 milyon Yuan verecek

10 Şubat 2020
Photo of Avrupa’yı fırtına vurdu; Uçuşlar iptal ediliyor

Avrupa’yı fırtına vurdu; Uçuşlar iptal ediliyor

9 Şubat 2020
Photo of Çocuğu evdeyken, 15 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmiş!

Çocuğu evdeyken, 15 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girmiş!

9 Şubat 2020
Photo of Japonya’da karantina altındaki gemide Koronavirüs vakası 70’e yükseldi

Japonya’da karantina altındaki gemide Koronavirüs vakası 70’e yükseldi

9 Şubat 2020
Photo of Tayland’da 26 kişiyi öldüren asker ‘mülk anlaşmasında kandırıldığını düşündüğü için etrafa saldırdı’

Tayland’da 26 kişiyi öldüren asker ‘mülk anlaşmasında kandırıldığını düşündüğü için etrafa saldırdı’

9 Şubat 2020
Photo of Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 800’ü aştı; Filipinler’de bir kadında iyileşme görüldü

Koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 800’ü aştı; Filipinler’de bir kadında iyileşme görüldü

9 Şubat 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı