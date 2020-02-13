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Google’ın klavyesine Emoji Mutfağı eklendi

13 Şubat 2020

Google, Emoji Kitchen (Emoji Mutfağı) adını verdiği yeni özelliğiyle Android kullanıcılarına mevcut emojileri birleştirme imkanını sunuyor.

Google, Gboard isimli klavye uygulamasının Android sürümüne birçok yeni bir özellik eklediğini duyurdu.

‘Emoji Kitchen’ isimli özellik sayesinde kullanıcılar artık iki veya daha fazla ifadeyi ‘karıştırarak’ yepyeni bir emoji elde edebilecek.

Örneğin robot ve üzgün surat ifadesini birleştirerek üzgün robot emojisi elde edilebiliyor. Kaktüs ve maymun gibi birbiriyle pek alakası olmayan emojileri karıştırarak farklı sonuçlar almak da mümkün.

Şu anda test sürecinde olan özellik, yakında genel kullanıma sunulacak. Yeni özellik beta test programına katılan Android cihazlara yayılmaya başladı. İsteyen kullanıcılar Google’ın uygulama marketinden özelliği test edebiliyor.

Emoji Mashup Bot adını taşıyan Twitter hesabı, bu konseptin en güzel örneklerini sergiliyor.

 

 

 




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