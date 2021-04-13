KKTC’ye gelen yolcu sayısı yüzde 77.8 azaldı

Pandemi turizmi çökertti. 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde KKTC’ye gelen yolcu sayısı 2019 yılına oranla 77,8 azalarak 388,837 olarak gerçekleşti. 2020’de turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı ise %16,9: Turizm yoğun bakımda

2020 KAYIP, 2021 CAN ÇEKİŞİYOR: Covid-19 önlemleri kapsamında turizm faaliyetleri de uzun süre durduruldu. Pandemi molası binlerce işsiz yarattı, ekonomiye büyük darbe oldu. Ekonomimizin lokomotifi turizm dibe vurdu. Hala önlem alınmadı. 2020 sezonunun kaybedildiği KKTC’de 2021 sezonu da kritik eşikte

DURUM ÇOK VAHİM: Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2020 yılında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı, 2019 yılı mart ayında yaşanan ve sonrasında da devam eden pandeminin etkisiyle % 16,9 oldu. 2019 yılı için bu rakam %50,4 olarak kayıtlara geçmişti

ARTIK ÇOK GEÇ: Sektör temsilcilerine göre 2021 sezonunun da kaybedilmesi ülke ekonomisi için tam bir felaket olacak. Turizm ve turizme bağlı sektörlerde iş insanları, yılın başından beri krizden tek çıkış bileti olarak aşıyı işaret etti, “toplumun yüzde 60’ını aşılayın aşılanmış kişilere ülkeyi açın” dedi. Çağrılara kulak verilmedi

KKTC ekonomisinin turizm lokomotifi turizm, pandemiye kurban gitti. KKTC’de 2020 yılında Mart ayında başlayan pandemi, Nisan Mayıs ayında ülkeyi tamamen kapattı. Tüm sektörlere kepenk indirtildi, ülkeye turizm maksatlı giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Temmuz 2020’de kademeli açılım gerçekleşti ancak turizmin beli o yıl için doğrulmadı.

Ülke 2021 yılına da pandemi ile girdi. Covid-19 önlemleri kapsamında kademeli kapanmalar ve açılımlar gerçekleşti.

Aşının bulunması ile yeşeren umutlar, KKTC’de kursakta kaldı. Ülkeye gelen sınırlı miktardaki aşı ne toplumsal sağlık önündeki tehlikeyi kaldırdı ne ekonomiye yaradı.

Az aşı, plansız uygulama derken ülkenin pandemi yönetim karnesi bu yıl da kırık geldi.

Uçak ve feribot, gemiler yarı boş kaldı

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2019 yılında hava ve deniz yolu ile ülkemize gelen yolcu sayısı 1,749,979 (KKTC uyruklular hariç) iken 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi için bu rakam %77,8 azalarak 388,837 olarak gerçekleşti. T.C. uyruklularda %77,3, diğer yabancı uyruklularda ise %79,3’lük düşüş yaşandı.

İstatistiklere göre, 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde hava ve deniz yolundan ülkeye giriş yapan Türkiyeli sayısı 1 milyon 358 bin 465 iken 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bu rakam 307 bin 717 olarak kayıtlara geçti.

KKTC’ye hava ve deniz yolundan 2019 yılı Ocak-Aralık döneminde giriş yapan diğer yabancı yolcu sayısı 391 bin 514 olarak belirlenirken 2020 yılı Ocak-Aralık döneminde bu rakam 81 bin 120 olarak belirlendi.

Otellerde doluluk yüzde 16,9

Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, 2020 yılında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı, 2019 yılı mart ayında yaşanan ve sonrasında da devam eden pandeminin etkisiyle %16,9 oldu. 2019 yılı için bu rakam %50,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Turistik konaklama tesislerinde 2019-2020 yılı doluluk oranının aylara göre dağılımı aşağıdaki gibi:

AYLAR 2019 2020 DEĞİŞİM %

OCAK 29.1 30.3 4.1

ŞUBAT 29.3 33.3 13.7

MART 39.8 15.2 -61.8

NİSAN 47.0 KAPALI

MAYIS 43.7 KAPALI

HAZİRAN 57.0 4.6 -91.9

TEMMUZ 68.5 11.2 -83.6

AĞUSTOS 75.6 21.0 -72.2

EYLÜL 63.9 5.5 -91.4

EKİM 63.2 3.9 -93.8

KASIM 50.4 5.9 -88.3

ARALIK 35.0 4.7 -86.6

ORTALAMA 50.4 16.9 -66.5

Mart 2020 doluluğu bir aylık dönem için hesaplandı. Haziran 2020 doluluğu, sertifika alan 66 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Temmuz 2020 doluluğu, sertifika alan 81 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Ağustos 2020 doluluğu, sertifika alan 82 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Eylül 2020 doluluğu, sertifika alan 84 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Ekim 2020 doluluğu, sertifika alan 87 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Kasım 2020 doluluğu, sertifika alan 90 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranı. Aralık 2020 doluluğu, sertifika alan 94 adet tesisten açık olan tesislerin doluluk oranıdır.