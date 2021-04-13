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Nijerya’da firar eden 1844 mahkumdan 107’si teslim oldu

13 Nisan 2021
nijerya'da cezaevine saldırı





Nijerya’da İmo eyaletinde 5 Nisan’da bir cezaevine düzenlenen saldırıda firar eden 1844 mahkumdan 107’sinin teslim olduğu bildirildi.





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13 Nisan 2021


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