Myanmar’da protestolarda ölenlerin sayısı 710’a çıktı

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protesto gösterilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 710’a yükseldi.
Bago’nun Ma Ga Dit ilçesinde 10 Nisan’da askerler, uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açmıştı.
Ordunun silahlı müdahalesi sonucu en az 82 kişi öldürülmüş, askerler bazı cesetleri rehin alarak ailelerine para karşılığında teslim etme şartı koymuştu.
MYANMAR’DAKİ ASKERİ DARBE
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat’ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor