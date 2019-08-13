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KKTC’deki uluslararası konferansa engel olma girişimi

13 Ağustos 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, 13-16 Kasım 2019 tarihleri arasında KKTC’de gerçekleştirilecek olan uluslararası bir konferansa engel olma yönünde girişim başlattı.

Alithia gazetesi, Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın, bu yıl Gazimağusa’da gerçekleştirilecek olan 6. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Konferansı’na (WOCMAP) engel olmak amacıyla girişim başlattığını yazdı.

Gazete, söz konusu konferansın ilk olarak Antalya’da yapılmasının öngörüldüğünü ancak daha sonra KKTC’ye taşındığını belirterek, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisi’nde konuya ilişkin gelen bir soruya, bakanlığının konferansın KKTC’de gerçekleştirilmesinin önlenmesi adına her türlü girişimi gerçekleştirmekte olduğu yanıtını verdiğini aktardı.

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